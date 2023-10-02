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Best Girlfriends Workout – Tüm Vücut Egzersizi

Puma ile tüm vücut egzersizi
 En yakın kız arkadaşınızla egzersiz yaparken birbirinize yardım edin, bu sayede aynı anda farklı bölgelerinizin çalışmasını sağlayarak egzersizinizi en üst düzeyde uygulayın. Puma ile Monthly Fitness Dergisi’nin birlikte hazırladığı Tüm Vücut Egzersizi programını partnerinizle birlikte uygulayın.

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