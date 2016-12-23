Zihni Boşaltmak ve Savasana

Size de hiç oldu mu? Yoga seansı sona doğru yaklaşırken her şey yavaşlar ve yavaşça matın üzerine uzanarak Savasana’yı beklersiniz ama zihnimiz kapıdan girdiğimizde bırakmamız gereken tüm stresi ve endişeleri harekete geçirir. Bazen biz yavaşlamak istediğimizde zihnimiz stresli durumda olduğundan daha vahşice hareket eder ve dinlenmemize izin vermez. Bu rahatlamamıza ve yoga eğitmeninin rehberliğini takip etmemizi zorlaştırır. Bu durumda Savanasa nasıl rahatlayacağız?

Savasana kontrolden çıkmaması için birkaç ufak ipucu vereceğim. Umarım siz de bu ipuçlarını kullanarak kendi Savasana’nızda zihninizi boşaltabilirsiniz.

1 Göz Bandı Kullanın

Kesinlikle yardımı oluyor. Gözünüzün üstündeki hafif bir baskı rahatlatmanıza ve göz kapaklarınızın kapanmasına yardımcı olacaktır. Daha karanlık bir ortamla sinir sisteminiz yavaşlar çünkü ışık yokken zihninizde dolanan daha az şey olacaktır.

2 Kulaklarınızı Dış Dünyaya Kapayın.

Hiçbir zaman sağır edici bir sessizliği elde edemeyeceğimiz için dışarıdan gelen sesleri duymamayı öğrenmemiz gerekiyor. Daha çok yeni yogaya başladıysanız ve pratiğiniz çok azsa göz bandı gibi kulaklarınız için de ekipman kullanabilirsiniz. Ancak zamanla ekipmanlara ihtiyaç duymadan 5 duyu organından özgürleşmeyi öğrenmek gerekir bu da ancak daha fazla pratikle mümkün olur.

3 Vücudunuzdaki Deneyime Odaklanın.

Ayak ucundan başlayarak başınızın tepesine kadar zihninizi odaklayarak rahatlamaya çalışın. Önce ayak bölgenizi rahatlatın ve daha sonra bölüm bölüm aynı gevşemeyi tüm bedene uygulayın.

Vücudunuzun en tepesine geldiğiniz zaman tüm bedeninizi bir parça elbise gibi düşünün ve bu elbisenin vücudunuzdan çıkarak yere serilmesine izin verin.

4 Nefesinizi Fark Edin.

Nefes almak zihni rahatlatmak ve düzene sokmak için en iyi yoldur. Bilimsel araştırmalar göstermiştir ki diyafram nefesiyle iç organların hareket etmesi bu organların gevşemelerini sağlar. Bu nedenle nefesinizi normal alıp verdiğiniz nefese göre biraz daha uzun alıp vermelisiniz. Bu şekilde 3-5 tekrar yaparak devam edin. Sonra bu uzunluğu 1-2 saniye daha artırarak 3-5 set daha yapın.

Nefesinizin vücudunuzun çeşitli bölgelerine doğru hareket etmesini sağlayın. Nefesinize odaklandığınızda gevşemenin kendiliğinden geldiğini fark edeceksiniz.

5 Bulutlu ve Mavi Bir Gökyüzü Hayal Edin

Savasana’da amacımız bedenden uzaklaşıp farkındalığımızı genişletebilmektir. Bulutlar düşüncelerinizi ve gökyüzü de zihninizi temsil etsin. Bulutların arasından gökyüzünün parçalarını görmeye çalışın ve bulutların kenara çekilip ortaya masmavi bir gökyüzü çıktığını hayal edin.

Gevşediğiniz ve rahatladığınız süre ilerledikçe gökyüzü daha açık ve mavi görünmeye başlayacaktır.

6 Kendinize Nazik Davranın

Öncelikle zihniniz çok kalabalık ya da meşgul olabilir. Zihninizi sessizleştirmeye çalıştıkça çıka gelen sorunları önce fark edin sonra susturun. Çünkü sürekli düşünüp zihni yormak probleminize bir çözüm bulmayacaktır, aksine daha fazla probleme neden olup mevcutta yaptığınız çalışmalara da olumsuz etkileri olacaktır.

Kendiniz için sevginin ve sessizliğin olduğu bir alan yaratmak hem zihninizi temizleyecektir, hem de olaylara bakış açınızı değiştirecektir. İçinde bulunduğunuz anı yaşayabilmenize olanak sağlayacaktır.

Önemli olan tüm düşüncelerinize inanmak değil yorum katmadan onları izleyebilmektir.

Düzenli yoga seanslarıyla Savasana da diğer pozlarda olduğu gibi size daha da kolay ve rahatlatıcı gelecektir.