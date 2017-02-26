zencefilin faydaları

Doğal öksürük kesici olan zencefile değinmeden duramazdım herhalde, zencefilin içindeki bazı maddeler mikrop öldürücü yani antibakteriyeldir.Solunum borusu kaslarını rahatlatıcı etkisi sayesinde öksürüğe sebep olan kasılmaları geçirir.

-İnatçı öksürük için; 1 bardak kaynamış suya ince kesilmiş bir dilim zencefil, 1 adet kabuk tarçın ve 2-3 adet karanfil atın. 5-6 dakika demlenmesini bekledikten sonra 1 çay kaşığı bal ekleyerek içebilirsiniz.

Ayrıca yapılan bir araştırmaya göre düzenli olarak zencefil yemek, tahrip edici toksinlere karşı karaciğeri koruyor.

Zencefil, salya üretiminide arttırarak ağız içinde bakteri birikimini önlüyor ve diş ve diş eti sorunlarını azaltıyor.

Kafein içermeyen zencefil “kafein etkisi” yaratarak vücuda ekstra enerji sağlar.Günde 2 çay kaşığı toz zencefil tüketmek egzersiz öncesi gereken enerjinin toplanmasınada yardımcı olur.

Zencefilde bulunan “gingerol” güçlü bir iltihap önleyicidir ve bu nedenle yaşa bağlı eklem ağrıları, diz ağrısı gibi yaşlılıkta sık görülen ağrıların hafifletilmesine yardımcı olur.

Zencefil çayı,hamilelikte görülen sabah bulantıları için etkili doğal çözümler arasındadır.

Zencefil,bağırsak bozukluklarını giderir ve ishali önler.

Mide ve sindirim sistemi için oldukça yararlıdır.Yatıştırıcı ve gaz söktürücüdür.

UYARI!!!!!!

Zencefili asla 2 yaşından küçük çocuğa vermeyiniz.

Günlük 4 gr dan fazla zencefil kullanmayınız.

GELELİM EN ÇOK MERAK EDİLEN SORUYA;

ZENCEFİL KİLO VERDİRİR Mİ?

Zencefil, vücudun enerjiyi düzenlemesi için gerekli olan ancak fazlası bel çevresinde yağlanmaya yol açan kortizol hormonu seviyesini dengeler.

Yemekle beraber yenen zencefil ise yediklerimizi sindirmek için harcadığımız enerjiyi arttırır.

Ayrıca sindirime yardımcı olur.

Yapılan bazı araştırmalar, zencefilin metabolizmayı hızlandırıp bedenin normalde yaktığından daha fazla yağ yaktığını tespit etmiştir.

Özetle;Doğanın bize armağanı olan zencefili, yemeklerimizde, çaylarımızda, suyumuza gerekli miktarda kullanırsak vücudumuzda her türlü iyi etkisiyle karşılaşırız ve yediklerimize dikkat ederek zayıflamaya yardımcı olduğunu görürüz.