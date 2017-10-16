Yüksek Proteinli Diyetler Kilo Kaybına Yardımcı Mı?

Eğer beslenme ile ilgileniyor ve bu konuda kendini geliştirmeye çalışıyorsan gündemde yüksek proteinli diyetler ketojenik diyet olarak adlandırıldıklarını farkındasındır. Ama bu yanlış bir tanımdır. Çünkü yüksek proteinli diyetler ve ketojenik diyetler tamamen farklı içeriklere sahiptirler. Örneğin: ketojenik diyetlerde karbonhidrat tüketimi kısıtlanarak protein tüketimi sabit kalır ama yağ tüketimi arttırılır. Bu ayarlamanın sonucunda vücutta keton cisimlerinin arttırılması amaçlanır. Yüksek proteinli diyetlerde ise karbonhidrat alımı kısıtlanarak yağ alımı sabit kalır ve protein alımı arttırılır. Yani ketojenik diyetler fazla yağ tüketimini öngörürken yüksek proteinli diyetler adından da anlaşılabileceği gibi fazla protein tüketimini öngörür.

Peki, yüksek proteinli diyetler kilo verme aşamasına yardımcı olur mu? Objektif olarak bakıldığında eğer kalori kısıtlaması ile birlikte yapılırsa kısa vadede kilo vermeye yardımcı olabilir. Fakat, yüksek proteinli diyetlerin normal dengeli beslenmeye kıyasla kısa ve uzun vadede vücutta yağ yakılmasında etkisi daha azdır. Çünkü bilinen bir yanlışın aksine fazla protein vücutta protein olarak depolanmaz ve proteinin fazlası yağ olarak depolanır. Çünkü vücutta protein deposu diye bir depo yoktur. Evet, hücrelerin yapı taşı aminoasittir (proteinlerin yıkılmış hali) fakat proteinin vücutta bulunma yeri bundan öteye gitmez. Yine çok bilinen bir yanlışın aksine kaslar da protein depolayamazlar. Sadece belli proteinlerin tüketimi spor ile birlikte kas sentezini arttırabilir. Fakat bu belli başlı proteinleri de yüksek proteinli diyete ihtiyaç duymadan birey ihtiyacına göre dengeli beslenme ile vücuduna almış olur. Bu proteinleri almak adına bireyin ihtiyacından fazla protein tüketmesine gerek yoktur.

Bu şartlar altında bakıldığında da yüksek proteinli diyetler yüksek karbonhidratlı diyetler gibi neredeyse aynı etkiyi yaratarak fazla tüketimi yağ olarak depolanır. Ve yapılan birçok araştırmanında gösterdiği gibi öncelikle yüksek proteinli diyetlerin devamlılığı zordur, ikinci olarak da vücutta yağ yakılmasında dengeli beslenme kadar bir etkisi bulunmamaktadır.

Sonuç olarak, yüksek proteinli diyetler ketojenik diyetlerden sayılmaz ve protein tüketiminin fazlası yağ olarak depolanacaktır. O yüzden, diyetisyeninizin bu tip diyetleri önerdiği hastalıklara veya bozukluklara sahip olan bireyler haricinde kilo vermek için yüksek proteinli diyet tüketimine gerek yoktur. Yapılması gereken ihtiyacınızdan fazla protein tüketmektense yaş, yaşam tarzı, sağlık durumu ve başka parametrelere göre ihtiyacınız olan protein miktarı ve çeşidini öğrenip ona göre beslenmektir. Bireyin bu protein ihtiyacını da diyetinde kaliteli proteinleri (et, yumurta, süt ve süt ürünleri) eksik etmeden yanında bitkisel kaynaklı proteinlerden de (sebze, bakliyatlar, tohumlar, tahıllar) tüketerek elde etmesi hem sağlık hemde sağlıklı ve kalıcı kilo verme açısından en doğru yoldur.