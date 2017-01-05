Yerinde Duramayanlara Ã–zel YaÄŸ YakÄ±cÄ± Egzersiz ProgramÄ±

YaÄŸ yakÄ±cÄ± egzersiz ile Enerjisi bitmeyenlere iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu program ileÂ hem enerjinizi doÄŸru kullanacak hem de yaÄŸ yakÄ±mÄ±nÄ± en Ã¼st seviyeye Ã§Ä±kartacaksÄ±n. IsÄ±nmalarda daha yavaÅŸ ve kontrollÃ¼ hareket ederek vÃ¼cudunuzun Ä±sÄ±nmasÄ±na izin verin. Temponuzu yavaÅŸ yavaÅŸ arttÄ±rarak hareketleri uygulayÄ±n. EÄŸer vÃ¼cudunuzda bir aÄŸrÄ±, zorlanma ya da normalin dÄ±ÅŸÄ±nda bir ÅŸey hissederseniz egzersizi yarÄ±da kesin ve bir uzmana danÄ±ÅŸÄ±n. Bu hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z egzersizleri uygulamadan Ã¶nce doktorunuza danÄ±ÅŸmayÄ± ihmal etmeyin. Diz, bel, boyun yani eklem ve kassal bir hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±z varsa fizyoterapistinize danÄ±ÅŸmadan egzersiz yapmayÄ±n. Herhangi bir hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±z olmasa da her 6 ayda bir mutlaka kontrolleriniz yaptÄ±rmayÄ± ihmal etmeyin.

1 Quick Jack Skip

AyaklarÄ±n arasÄ± kapalÄ± eller vÃ¼cudun iki yanÄ±nda ayakta dik durun. YukarÄ± hafifÃ§e zÄ±playarak ayaklarÄ±nÄ±zÄ± omuz geniÅŸliÄŸinden biraz daha fazla olacak ÅŸekilde yanlara doÄŸu aÃ§Ä±n ve tekrar zÄ±playarak ilk pozisyonunuza dÃ¶nÃ¼n. Hareketi durmadan tempolu zÄ±playarak tekrarlayÄ±n.

2 Lunge Skip

1.AdÄ±m: Ayakta dik durun. BacaklarÄ±nÄ±zÄ± omuz geniÅŸliÄŸinde olacak ÅŸekilde hafifÃ§e aÃ§Ä±n ve ileri bÃ¼yÃ¼k bir adÄ±m adÄ±n. Dengenizi saÄŸlayÄ±n ve arka bacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± doksan derece olacak ÅŸekilde dizden bÃ¼kerek aÅŸaÄŸÄ± inin.

2.AdÄ±m:Â Ã–n bacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± dizden bÃ¼ktÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zde ayak parmak ucunuzu geÃ§mediÄŸinden emin olun. BacaklarÄ±nÄ±zdaki gerimi hissettiÄŸiniz noktada tek bir hamleyle yukarÄ± zÄ±playÄ±n ve arkadaki bacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± Ã¶ne getirip dizinizi yukarÄ± Ã§ekerek kÃ¼Ã§Ã¼k bir sÄ±Ã§rama yapÄ±n.Â Ã–ne Ã§ektiÄŸiniz dizinizi geriye koyarak yere yavaÅŸÃ§a inin ve lunge pozisyonunu alÄ±n. Hareketi her iki bacakla da tekrarlayÄ±n.

3 Mountain Climber

1. AdÄ±m: YÃ¼z Ã¼stÃ¼ uzanÄ±n. KollarÄ±nÄ±zÄ± omuz geniÅŸliÄŸinde aÃ§Ä±n. Ayak parmak uÃ§larÄ±nÄ±zda duracak ÅŸekilde dengenizi saÄŸlayÄ±n ve karÄ±n kasÄ±nÄ±zÄ± sÄ±karak yerden yukarÄ± kalkÄ±n, yani plank pozisyonunu alÄ±n. KarÄ±n kasÄ±nÄ±z baÅŸta olacak ÅŸekilde kol ve kalÃ§a kaslarÄ±nÄ±zÄ± kullanarak vÃ¼cudunuzu dÃ¼z tutun.

2.AdÄ±m: SaÄŸ bacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± dizden bÃ¼kerek gÃ¶ÄŸsÃ¼nÃ¼ze doÄŸru bÃ¼yÃ¼k bir adÄ±m atÄ±n. AdÄ±mÄ±nÄ±zÄ± geri alÄ±n plank pozisyonuna geri dÃ¶nÃ¼n ve diÄŸer adÄ±mÄ±nÄ±zÄ± gÃ¶ÄŸsÃ¼nÃ¼ze doÄŸru Ã§ekerek hareketi sÃ¼rekli tekrarlayÄ±n.

4 High Knee

Ellerinizi gÃ¶beÄŸinizin hizasÄ±nda Ã¶ne doÄŸru uzatÄ±n. Tek bacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± dizden bÃ¼kerek yukarÄ± doÄŸru Ã§ekin, yukarÄ± Ã§ektiÄŸiniz ayaÄŸÄ±nÄ±zÄ± yere koyduÄŸunuz anda diÄŸer dizinizi yukarÄ± Ã§ekin. Dizlerinizi her yukarÄ± Ã§ektiÄŸinizde avuÃ§ iÃ§inize deÄŸdirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±n. AyaÄŸÄ±nÄ±zÄ± yere geri koyduÄŸunuzda durmadan diz Ã§ekin. Hareketi sÃ¼rekli tekrarlayÄ±n.

5 Tuck Jump

1.AdÄ±m: OlduÄŸunuz yerde ayakta durun. Dizlerinizi bÃ¼kerek hafifÃ§e aÅŸaÄŸÄ± doÄŸru eÄŸilin ve tÃ¼m gÃ¼cÃ¼nÃ¼zle yukarÄ± zÄ±playÄ±n.

2.AdÄ±m: ZÄ±pladÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda dizinizi gÃ¶ÄŸsÃ¼nÃ¼ze doÄŸru Ã§ekip katlanÄ±n. AÅŸaÄŸÄ± inerken bacaklarÄ±nÄ±zÄ± aÅŸaÄŸÄ± doÄŸru aÃ§Ä±n ve yere yavaÅŸÃ§a inin.

6 Sumo Squat Jump

1.AdÄ±m: Ellerinizi gÃ¶ÄŸÃ¼s hizasÄ±nda ileriye doÄŸru uzatÄ±n. BacaklarÄ±nÄ±zÄ± omuz geniÅŸliÄŸinden biraz daha fazla olacak ÅŸekilde yanlara doÄŸru aÃ§Ä±n. Ayak parmak uÃ§larÄ±nÄ±zÄ± yanlara bakacak ÅŸekilde yere sabitleyin.Â

2.AdÄ±m: BacaklarÄ±nÄ±zÄ± dizden bÃ¼kerek aÅŸaÄŸÄ± inin, gerilmeyi hissettiÄŸiniz noktada yukarÄ±ya doÄŸru bÃ¼yÃ¼k bir zÄ±plama yapÄ±n ve aÅŸaÄŸÄ± sumo squat pozisyonunda yavaÅŸÃ§a inin. Hareketi sÃ¼rekli tekrarlayÄ±n.

7 Side Lunge with Dumbbell

1.AdÄ±m: Ayakta dik durun. BacaklarÄ±nÄ±zÄ± omuz geniÅŸliÄŸinde olacak ÅŸekilde hafifÃ§e yanlara aÃ§Ä±n ve saÄŸ tarafa bÃ¼yÃ¼k bir adÄ±m atÄ±n. Dengenizi saÄŸlayÄ±n ve adÄ±m attÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± doksan derece olacak ÅŸekilde dizden bÃ¼kerek aÅŸaÄŸÄ± inin.

2.AdÄ±m: Ãœzerine eÄŸildiÄŸinizÂ bacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± dizden bÃ¼ktÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zde, dizinizin ayak parmak ucunuzu geÃ§mediÄŸinden emin olun. BacaklarÄ±nÄ±zdaki gerimi hissettiÄŸiniz noktada ellerinizdeki dambÄ±llarÄ± aÅŸaÄŸÄ± doÄŸru uzatÄ±n veÂ yavaÅŸÃ§a tekrar yukarÄ± kalkÄ±n. Ä°lk pozisyonunuza geri dÃ¶nÃ¼n ve hareketi her iki bacakla da sÃ¼rekli tekrarlayÄ±n.