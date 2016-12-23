Yeni Yılda Sağlıklı Zayıflamak İçin Mutfağımızda Yapacağımız 8 Minik Dokunuş

Evet, mutfağınız sağlıklı zayıflamak için size yardımcı olabilir!

Yeni yıla geri sayım başladı. Bu yıl; artık fazla kilolarımdan kurtulmak, 2017 yılına fit başlamak istiyorum diyorsanız gelin birlikte fit kararlar alalım. Sağlıklı beslenmek demek gelip geçici bir süreç değil, bir yaşam tarzıdır. Ve bu yeni yaşam tarzınızın sürekliliğini etkileyen en önemli faktörlerden biri de mutfağınızdır. Evet, mutfağınız zayıflamada size yardımcı olabilir! Yapacağınız minik dokunuşlar ile sağlıklı ve fit bir mutfağa sahip olabilirsiniz. Böyle bir mutfak ile hem formunuzu koruyacak hem de hastalıklara karşı daha dirençli olacak ve çook daha zinde hissedeceksiniz. Ne duruyoruz hadi başlayalım 🙂

1 İşlenmiş Gıdalara Elveda!

İlk hedefimiz işlenmiş gıdaları, rafine tahılları (beyaz ekmek, pirinç), dondurulmuş yemek ve hazır dondurmayı mutfağımızdan uzaklaştırmak. Epey bir yer kaplıyorlarmış değil mi? Şimdi onların yerini sağlıklı ve besleyici gıdalarımız alacak. Tam buğday unu, ekmeği ve kepekli ekmeğe bu yıl mutlaka bir şans verin. Beyaz pirinç yerine glisemik indeksi daha düşük olan bulguru veya tam protein özelliği ile ünlü kinoayı tercih edebilirsiniz. Rafine şekeri sofralarınızdan uzaklaştırın. Muz, hurma, pekmez, stevia yaprağı gibi çoğunlukla meyve kökenli ve besinin kendisinden gelen doğal şekerleri kullanabilirsiniz.

2 Tezgahınızda Meyve Kasesine Yer Verin!

Eve geldiğimizde, bir de aç hissediyorsak ilk uğradığımız yer mutfak değil midir ? Eve geliş ile yemek yemek saati arasındaki zaman zarfı bizim için çok önemli. Çünkü o sırda mutfakta gördüğümüz her şeye saldırabilecek bir psikolojide olabiliriz. Bu durumun üstesinden gelebilmek için gelin sağlıklı meyve kasemize tezgahımızda veya masamızda yer edinelim. Böylelikle yüksek kalorili gıdalar yerine meyve ile ara öğün yaparak açlığımızı bastıralım. Sağlık Eğitimi ve Davranışı dergisinin 2015 ekim ayında yayınladığı çalışmaya göre; mutfağında meyve kasesi bulunduranların, bulundurmayanlara oranla daha başarılı kilo verdiği gözlemlenmiştir. Ayrıca meyveler bizler için en iyi vitamin, antioksidan ve lif kaynaklarından biridir. Siz de bu yıldan itibaren mutfağınızı taze mevsim meyveleri ile depolayın! Porsiyon kontrolünü asla ihmal etmeyin.

3 Baharatları Unutmayın!

Baharatlar sağlıklı yemeklerimizin olmazsa olmazıdır, ayrıca tat katmak için seçeceğimiz en düşük kalorili yöntemdir. Tereyağı, krema veya fazla yağ yerine baharatları kullanarak inanılmaz lezzetli sonuçlar elde edebiliriz. Baharatlandırıp fırına verdiğiniz sebzelerinize tekrar aşık olacaksınız. Buna ek olarak, çeşitli çalışmalar baharatların metabolizmamızı hızlandırdığını göstermektedir. Bu da bir taşla iki kuş demek değil midir ? Yılbaşı sofralarınızdan baharat kokularını şimdiden alıyor gibiyim. 🙂