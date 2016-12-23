Yeni Yılda Sağlıklı Zayıflamak İçin Mutfağımızda Yapacağımız 8 Minik Dokunuş

Evet, mutfağınız sağlıklı zayıflamak için size yardımcı olabilir!
Yeni yıla geri sayım başladı. Bu yıl; artık fazla kilolarımdan kurtulmak, 2017 yılına fit başlamak istiyorum diyorsanız gelin birlikte fit kararlar alalım. Sağlıklı beslenmek demek gelip geçici bir süreç değil, bir yaşam tarzıdır. Ve bu yeni yaşam tarzınızın sürekliliğini etkileyen en önemli faktörlerden biri de mutfağınızdır. Evet, mutfağınız zayıflamada size yardımcı olabilir! Yapacağınız minik dokunuşlar ile sağlıklı ve fit bir mutfağa sahip olabilirsiniz. Böyle bir mutfak ile hem formunuzu koruyacak hem de hastalıklara karşı daha dirençli olacak ve çook daha zinde hissedeceksiniz. Ne duruyoruz hadi başlayalım 🙂
1 İşlenmiş Gıdalara Elveda!
İlk hedefimiz işlenmiş gıdaları, rafine tahılları (beyaz ekmek, pirinç), dondurulmuş yemek ve hazır dondurmayı mutfağımızdan uzaklaştırmak. Epey bir yer kaplıyorlarmış değil mi? Şimdi onların yerini sağlıklı ve besleyici gıdalarımız alacak. Tam buğday unu, ekmeği ve kepekli ekmeğe bu yıl mutlaka bir şans verin. Beyaz pirinç yerine glisemik indeksi daha düşük olan bulguru veya tam protein özelliği ile ünlü kinoayı tercih edebilirsiniz. Rafine şekeri sofralarınızdan uzaklaştırın. Muz, hurma, pekmez, stevia yaprağı gibi çoğunlukla meyve kökenli ve besinin kendisinden gelen doğal şekerleri kullanabilirsiniz.
2 Tezgahınızda Meyve Kasesine Yer Verin!
Eve geldiğimizde, bir de aç hissediyorsak ilk uğradığımız yer mutfak değil midir ? Eve geliş ile yemek yemek saati arasındaki zaman zarfı bizim için çok önemli. Çünkü o sırda mutfakta gördüğümüz her şeye saldırabilecek bir psikolojide olabiliriz. Bu durumun üstesinden gelebilmek için gelin sağlıklı meyve kasemize tezgahımızda veya masamızda yer edinelim. Böylelikle yüksek kalorili gıdalar yerine meyve ile ara öğün yaparak açlığımızı bastıralım. Sağlık Eğitimi ve Davranışı dergisinin 2015 ekim ayında yayınladığı çalışmaya göre; mutfağında meyve kasesi bulunduranların, bulundurmayanlara oranla daha başarılı kilo verdiği gözlemlenmiştir. Ayrıca meyveler bizler için en iyi vitamin, antioksidan ve lif kaynaklarından biridir. Siz de bu yıldan itibaren mutfağınızı taze mevsim meyveleri ile depolayın! Porsiyon kontrolünü asla ihmal etmeyin.
3 Baharatları Unutmayın!
Baharatlar sağlıklı yemeklerimizin olmazsa olmazıdır, ayrıca tat katmak için seçeceğimiz en düşük kalorili yöntemdir. Tereyağı, krema veya fazla yağ yerine baharatları kullanarak inanılmaz lezzetli sonuçlar elde edebiliriz. Baharatlandırıp fırına verdiğiniz sebzelerinize tekrar aşık olacaksınız. Buna ek olarak, çeşitli çalışmalar baharatların metabolizmamızı hızlandırdığını göstermektedir. Bu da bir taşla iki kuş demek değil midir ? Yılbaşı sofralarınızdan baharat kokularını şimdiden alıyor gibiyim. 🙂
4 Dondurucunuzda Ne Depoladığınıza Dikkat Edin!
Sağlıklı beslenmeye dikkat ederken dondurucumuz da bize yardımcı olacaktır. Tüketemediğiniz sebzeleri bozulmadan atın dondurucuya elbet bir gün ihtiyaç duyacaksınızdır. Ve ihtiyaç anında ilk günkü tazelikleri ile yardımınıza koşacaklardır. İster fırında baharatlandırın, ister soteleyin birkaç dakika içerisinde sağlıklı yemeğiniz hazır! Yaban mersini de dondurucularımızın vazgeçilmezlerindendir. Yulaf lapasına da çok yakışır, bu yıl mutlaka bu ayrılmaz ikiliyi deneyin. 🙂
5 Uygun Fiyatlı Protein Seçeneklerine Göz Atın!
Yağsız et ve balık ürünleri kaliteli fakat pahalı protein kaynaklarıdır. Pahalı diye proteinden kaçıp karbonhidrata yönelmek yerine, kuru baklagilleri ve konserve ürünleri deneyin. Kuru baklagillerimizden fasulye ve nohut hem uygun fiyatlı hem de kaliteli protein kaynaklarındandır. Çözünür lif açısından da oldukça zengindirler. Geleneksel yemeklerimizin vazgeçilmezleridir. Hali hazırda ya da dondurucunuzda fasulyeniz yoksa konserve fasulyelere şans verebilirsiniz. Aynı zamanda konserve balıklar da es geçilmemeli. Konserve somon, sardalya, ton balıkları hem omega-3 ve kalsiyum açısından oldukça zengin hem de hesaplıdırlar. Salatanıza çook yakışacak, yılın en lezzetli ve pratik yemekleri arasına gireceklerdir. Ufak bir not; konserve ürünleri alırken mutlaka etiketlerini okuyun, son kullanma tarihlerine, açılmamış&ezilmemiş olmalarına dikkat edin. Kullanmadan önce fazla tuzu arındırmak için akan soğuk su ile yıkayabilirsiniz.
6 Al&Götür Kahvaltılarla Tanışın!
Sağlıklı beslenme ve zayıflamada kahvaltının rolü çok önemlidir. Sabah çok erken saatlerde evden çıkacak olsanız bile, kahvaltınızı ihmal etmeyin. Vaktim yok diyorsanız geceden yulaf lapanızı pişirin, chia puddinginizi hazırlayın veya sabah hazırlanırken yumurtanızı haşlayın, çeşitli malzemeler ile zenginleştirip götürün yanınızda. Güne mutlaka besleyici ve sağlıklı bir kahvaltı ile başlayın. Kahvaltısız asla!
7 Ara Öğünlerinizde Yağlı Tohumlara Yer Verin!
Yağlı tohumlar (fıstık, badem, ceviz vb..) sağlıklı beslenme programımız için gereken kaliteli yağ ve protein kaynaklarındandır. Yapılan bir araştırmada; diyetlerinde yağlı tohum tüketen bireylerin tüketmeyen bireylere oranla daha kolay kilo verebildiği gözlemlenmiştir. Ancak yağlı tohum tüketiminde porsiyon kontrolüne mutlaka dikkat edilmelidir. Fazlası yüksek kalori alımına, ardından kilo artışına sebep olabilir.
8 Su Hayattır!
Su hayattır sözü her zaman çok hoşuma gitmiştir. Ne kadar da doğru! Su; vücut fonksiyonlarımızın devamlılığı ve metabolizmamızın performansı için olmazsa olmazımızdır. Sağlıklı beslenmemizin de baş tacıdır. Gün içerisinde mutlaka 2-2.5 litre su içmeye özen gösterin. İçemiyorum, tadını sevmiyorum diyenler; bir sürahi suyun içerisine limon, elma gibi meyveleri ilave ederek doğal yoldan suyun tadını geliştirebilirler. Hem göze hem de damağa hitap edecektir. 🙂
İşte 2017’ye fit girmeye hazırız! Siz de bu minik detayları mutfağınızda uygulayın ve sağlıklı beslenmeyi yaşam biçiminiz haline getirin. Bir kez başlayıp tadını aldıktan sonra, sağlıklı beslenmenin müdavimi olacaksınız. 🙂 Yeni yılda tüm dileklerinizin gerçek olması dileklerimle…
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