Yeni ASICS FuzeX Rush ile Kendini Bulutların Üzerinde Gibi Hissedeceksin!

ASICS FuzeX Rush’ın burun kısmındaki köpük doku, koşu sırasında kolay sıçrayışlar ve ayak parmaklarınızın yere yumuşak temas etmesini sağlarken, topuk kısmındaki FuzeGel tabanı hafif yastıklama ve yumuşak bir koşu sağlar. Ayağınızın asfalt ile temasını minimuma düşürür. Dikişsiz ağ üst yüzeyi ise koşu sırasında ekstra hafiflik ve konfor sağlar. Yeni ASICS FuzeX Rush ile kendinizi bulutların üzerinde koşuyor gibi hissedeceksiniz.

1 Köpük dokulu burun. 2 FuzeGel tabanı hafif yastıklama ve yumuşak bir koşu 3 Dikişsiz ağ üst yüzeyi. 4 Fiyat: 439 TL 😍