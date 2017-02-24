Yeni adidas PureBOOST ile Şehri Keşfet!

adidas Running, yeni adidas PureBOOST koşu ayakkabısını sunuyor. PureBOOST, her koşuyu yeni keşifler yapmak için bir şans olarak gören koşuculardan ilham aldı ve onlar için yaratıldı. Çok yönlü, çevik ve ayağa uyum sağlayan tasarımıyla, şehir ortamının her türlü koşulunda koşulmasına imkan sağlıyor.

PureBOOST, 8 mm topuk yüksekliği ve şehrin sokakları arasında sert dönüşler için mükemmel, optimum destek sağlayan geniş ön kısımlı BOOST orta tabana sahip. Ayakkabının orta tabanı da yine şehir koşularının özel gereksinimlerine uygun, ekstra destek ve fazladan koruma sağlayan ilave desteğe sahip olacak şekilde tasarlandı.

STRETCHWEB esnek ağ tasarımı, aniden durmak gerektiğinde, ayakla birlikte esneyerek ihtiyaç duyulan zemin tutuşunu kazandırıyor ve koşucuyu bir adım önde tutuyor. Yepyeni örgü üst kısım ise koşucunun adımları ile birlikte hareket eden, ayakla uyumlu bir yapıya sahip. Yeni çift katmanlı dil yapısı ise ayağa destek sağlarken, aynı zamanda ayakkabının üst kısmı ile ahenk içinde hareket etmesine de olanak sağlıyor.

Koşu ürünlerimizde, vücudun hareketinin ayrıntılı bir şekilde analiz edilmesine olanak sağlayan hareket izleme teknolojisine sahip ARAMIS ürün test sistemi ile yaptığımız bilimsel araştırmalardan yararlanıyoruz. Elde ettiğimiz bulgular, şehrin sokaklarında koşmak için tasarlanan bir koşu ayakkabısı üretmemizi ve bu ayakkabıya, şehrin tüm sert koşullarının üstesinden gelecek özellikler eklememizi sağladı.

adidas PureBOOST ürün müdürü Stephan Schneider, bu ürünle ilgili şunları söyledi: “Tüm dünyadaki koşucular şehirleri kendi oyun alanları haline getiriyorlar ve koşuyu keşif yapmak için bir araç olarak kullanıyorlar. PureBOOST ile bu koşuculara, kendi sınırlarını zorlayabilmeleri ve şehir ortamıyla baş edebilmeleri için en gerekli aracı sunuyoruz.”

PureBOOST, 499 TL’lik satış fiyatı ile Şubat ayından itibaren, adidas mağazaları ve shop.adidas.com.tr adresinde satışta.