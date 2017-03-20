bölümler
Monthly Fitness Topluluğu
puma neslihan atagül Puma, Neslihan Atagül Doğulu’nun Yüzü Olduğu `Bu Sensin´...
Gediminas Cappadocia Ultra Trail koşu Suunto ile ‘Gediminas Cappadocia Ultra Trail Kampı’ Sizi...
Uzunetap Gece Koşuları - monthly fitness Uzunetap Gece Koşuları Serisinin İlki 18 Mart’ta Start...
new balance bozcaada koşusu New Balance Bozcaada Yarı Maratonu ve 10K Koşusu...
New Balance Perfomans Serisi, 3D Baskı ile Buluştu - Monthly Fitness Haber New Balance Perfomans Serisi, 3D Baskı ile Buluştu
ASICS, Yeni GEL-Kinsei® 6 ASICS, Yeni GEL-Kinsei® 6 ile Konvansiyonel Tasarıma Karşı...
FootBalance: %100 Kişiye Özel Ortopedik Tabanlık
Technogym, Türkiye’de Arkas ile ortak oldu

Yeme Bozukluklarını Ne Kadar İyi Tanıyoruz?

Sevgi Akdaş
Yazı Sevgi Akdaş
938
77
938, 77 puan
yeme bozuklukları - monthly fitness

Bireydeki anormal yeme alışkanlıkları (fazla veya az yemeye eğilim) ile birlikte seyreden, yiyecek ve vücut ağırlığı algısında bozukluk şeklinde tanımlanabilir. Temelinde psikolojik sorunlar yatmaktadır. Bireysel, çevresel ve genetik faktörlerin etkisiyle bireylerin günlük besin alımı önerilenden çok daha az veya çok daha fazla olmaktadır. Bu yeme bozuklukları da birtakım özellikleri ile birbirinden ayrılır.

Anoreksiya Nervoza

Bireyin aşırı zayıf olmasına rağmen kilo almaya karşı geliştirdiği şiddetli korku ile bilerek aç kalma, kilo kaybı (normal vücut ağırlığının en az %25 i) ve normal kiloya gelmeyi reddetme gibi davranışlar ile tanımlanır. Ergenlik çağındaki kızlarda kültürel çevre ve sosyal medyanın etkisiyle daha çok görülmektedir.

Bu bireyler ya besin alımı kısıtlaması yaparak ya da yemek yedikten sonra kusma, laksatif (müshil etkili) ve diüretik (idrar söktürücü) ilaçlar kullanma ile yediklerini telafi etmeye çalışarak vücut ağırlıklarını sürekli olarak düşürmek isterler. Bireydeki bu yanlış eğilimler tüm organ ve sistemler üzerinde bozukluklara, vücudun yağ, kas, kemik dokularında harabiyetlere,  enerji, vitamin ve mineral yetersizliklerine sebep olur. Bu bireylerin en önemli özelliklerinden biri de kilo alma korkusuyla tedaviyi şiddetli şekilde reddetmeleridir.

Bulimia Nervoza

Anoreksiya Nervoza ile birçok benzerlikleri vardır fakat bu bireylerde kontrolsüz fazla yeme üzerine pişmanlık döngüsü gözlenmektedir. Anormal ölçülerde besin tüketimi ardından kusma, laksatif ve diüretik etkili ilaçlar ile tekrar bu yediklerini vücuttan atma davranışı içindedirler. Bu besin alımları binge eating (tıkınırcasına yeme) denilen yeme atakları şeklinde gerçekleşir.

   Ek olarak genellikle seratonin (mutluluk hormonu) yetersizliği veya bu hormonun üretim mekanizmasında bozukluk ile gelişen mutsuzluk hissini yemek yiyerek kapatmaya çalışan bireylerde de görülebilir. Anoreksiya olan bireylerle aralarındaki en büyük fark bulimia nervozada bireylerin daha dışa dönük ve tedaviye daha istekli olmalarıdır. Doğru bir tedavi ile daha olumlu sonuçlara ulaşılabilir.

Diğer Yeme Bozuklukları

Beden algısında bir bozukluk olmamasına rağmen seçici yeme, kusma, yutamama ve boğulma korkusuyla besinden kaçma gibi davranışlar gösteren bireyler için söylenebilir.

Ayrıca vücut kas oranının yüksek olmasına rağmen kaslarının yeterince hacimli olmadığı düşüncesiyle sürekli olarak sadece yüksek miktarda protein alımı ve aşırı spor yapan bireyler de  Bigoreksiya tanısı alırlar. Günümüzde sosyal medya akımlaırının etkisiyle gelişme çağındaki erkeklerde daha çok görülmektedir.

Sağlıklı olma adı altında saplantılı şekilde sağlıklı beslenmeyi hayatının temel hedefi haline getiren ve bir süre sonra kendini günlük hayattan izole eden bireylere Ortoreksiya Nervoza tanısı konmaktadır.

Günümüzde tüm  bu hastalıkların görülmesinin ve günden güne artışının temelinde sosyal medyanın ve yeni gelişen akımların beden ve besin algısı üzerinde saplantı oluşturması yatmaktadır. Tüm yeme bozukluklarında psikolog, doktor, diyetisyen ve diğer sağlık personellerinin birlikte çalışmasıyla oluşturulan çoklu tedavi programı ile en olumlu sonuçlara ulaşılır.

Arkadaşlarınla paylaşmak ister misin?

938
77
938, 77 puan

İlginizi Çekebilir

Daha Fazla: Beslenme

Bunları Unutma

Giriş

Parolayı mı unuttun?
Captcha!

Şifreyi Sıfırla

Geri
Giriş
Choose A Format
Personality quiz
Trivia quiz
Poll
Story
List
Open List
Ranked List
Meme
Video
Audio
Görsel