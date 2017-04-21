Yaza Birkaç Ay Kala Hızlı Kilo Vermek İçin Ne Yapmalı?

Hızlı kilo vermek için neler denedik neler? Fakat bir kaç küçük ipucu ile yaza daha fit girebilirsiniz.

1 Fastfood’u hayatınızdan çıkarın!

Hızlıca pişerek önümüze gelen fastfoodlar, zamandan tasarruf sağlasa da kilo alma konusunda bizi oldukça zararlı çıkarabiliyor. Hamburger, pizza, kızarmış tavuklar gibi fastfoodlar tüketmek yerine, sadece biraz daha fazla zahmet ile kendi hamburgerinizi, pizzanızı veya kızarmış (fırında!) tavuğunuzu kendiniz yaparsanız, her bir öğünden neredeyse 300 kalori tasarruf edebilirsiniz. Öyleyse zamandan mı yoksa kilodan mı tasarruf?

2 Alkolü kontrollü tüketin!

Alkol de şeker gibi insülin metabolizmanızı etkileyerek istenmeyen kilo alımlarına neden olur. Hatta 1 gram şekerin kalorisi 4 iken, 1 gram alkolün kalorisi 7’dir. Dolayısı ile 1 dilim pasta bile elinizdeki 1 kadeh alkolden çok daha masum olabilir! Yaza kadar alkole ara vermek, kilo verme sürecinizi oldukça hızlı bir şekilde olumlu etkileyecektir. Ara vermek imkansız ise en azından normalde içtiğiniz alkolü yarıya düşürebilir ve tercihinizi cin-soda gibi daha düşük kalorili içkilerden yana kullanabilirsiniz.

3 Çorba içmeyi bırakmayın!

Yaz yaklaştıkça menülerden uzaklaşan çorbalar, içeriğinde krema, şehriye ve pirinç olmamasına dikkat edilerek tüketildiğinde, mide hacminin dolmasına ve normalde yiyeceğinizden daha az bir miktar yemek ile doymanıza yardımcı olmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda çorba içerek başlanılan öğünlerin diğer öğünlere göre 150 kalori kadar daha az yemek yiyerek sonlandığını destekler. Sıcak havalarda çorba içmek zor geliyor ise yoğurt ve yeşil yapraklı sebzeler ile yapılan soğuk çorbaları da deneyebilirsiniz.

4 Sıvı besinlerin de kalorisi vardır, içtiklerinize dikkat edin!

Kola, gazoz, soğuk çaylar, meyve suları, meyveli sodalar, şuruplu kahveler… Hepsi likit formlarından dolayı masum seçenekler gibi görünse de içerdikleri kalori miktarı çoğu zaman sağlıksız pişirilmiş bir hamburgere eş değer olabilmektedir. Sadece gün içerisinde bu gereksiz yükseklikteki kalorili içecekleri tüketmek yerine sade soda, su, içerisine meyve/nane yaprağı atılmış su, kendi yaptığınız soğuk çaylar tüketerek bile yaza girerken daha formda olacaksınız!

5 Bitki çaylarına şans tanıyın!

Siyah çay ve kahve vücutta su tutulmasına neden olur. Yani aslında kendimizi daha fazla su içiyor gibi düşünmemize rağmen, tam tersi siyah çay ve kahve içtikçe, içmemiz gereken su miktarı daha da artar. Oysa ki bitki çayları günlük su tüketimimizi destekler. Havalar ısındıkça çay-kahveye olan ihtiyacımızın azalmasını fırsat bilerek yerlerine bitki çayı tüketmek, vücudun sıvı dengesini koruyarak kilo vermenizi sağlayacaktır.

6 Merdivenleri kullanın!

Çoğumuz spor yapmaya hiç vaktimiz olmadığından yakınırız. Gün içerisinde kaç kere asansör kullandığınızı bir düşünün (evimizde, iş yerimizde, metroda, alışveriş merkezlerinde!) ve her birinde asansör yerine merdiven kullanmış olduğunuzu… 10 kat merdiven çıkmak ortalama 130 kalori yakmamızı sağlıyor. Yalnızca sabah-akşam çıkacağınız 10 kat merdiven ile 1 yılda 10 kilo yağ kaybedebileceğinizi biliyor muydunuz?

7 4 saatten uzun süre aç kalmayın!

Vücudun kan şekeri seviyesi açlık anında aşağı, yemek yeme anlarında ise yukarı doğru hareket eder. Kilo almanın asıl nedeni çok fazla düşen kan şekerinin bir anda yukarı çıkması, vücudun ise bunu dengelemek için üst noktadaki şekeri alarak yağ olarak depolamasıdır. Dolayısı ile çok fazla aşağılara ve yukarılara ulaşmayan ve ufak dalgalanmalar ile seyreden bir kan şekeri seviyesine sahip olmak da ancak ara öğün yaparak mümkün olur.

8 Bir uzmana danışın!

Her zaman her şeyi doğru bilmemiz maalesef ki mümkün değildir. Özellikle internet gibi ucu bucağı olmayan, herkesin aklına her geldiğini yazabildiği bir mecrada okuduklarımıza kayıtsız şartsız inanmak oldukça yanlış olacaktır. Dünya üzerinden birbirinden farklı milyarlarca insan varken tek bir diyet listesinin herkesin üzerinde aynı olumlu etkileri yaratması imkansızdır. Kilo vereyim derken sağlığınızdan olmamak için mutlaka işin uzmanlarından yardım almanız gerekir.