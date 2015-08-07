YAZ DETOKS SUYU

Malzemeler ; 10 adet çilek , 1,5 litre soğuk su , ½ adet limon suyu , 1/3 demet taze nane, ½ adet dilimleniş elma
Hazırlanışı; 1,5 litre suya tüm malzemeleri ekleyin buzdolabında 10 dakika dinlendirin gün içinde öğünlerden önce 2 su bardağı için.
Malzemeler ; 10 adet çilek , 1,5 litre soğuk su , ½ adet limon suyu , 1/3 demet taze nane, ½ adet dilimleniş elma
Hazırlanışı; 1,5 litre suya tüm malzemeleri ekleyin buzdolabında 10 dakika dinlendirin gün içinde öğünlerden önce 2 su bardağı için.
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