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YAZ DETOKS SUYU

Tuğçe Altan Bahçe
Yazı Tuğçe Altan Bahçe
469
45
469, 45 puan

Malzemeler ; 10 adet çilek , 1,5 litre soğuk su , ½ adet limon suyu , 1/3 demet taze nane, ½ adet dilimleniş elma

Hazırlanışı; 1,5 litre suya tüm malzemeleri ekleyin buzdolabında 10 dakika dinlendirin gün içinde öğünlerden önce 2 su bardağı için.

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45
469, 45 puan

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