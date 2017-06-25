Yaz Ayları İçin 6 Öneri

Haziran ile yaz mevsimine merhaba dedik. Yaz ayları en fit olmak istediğimiz, en spora müsait aylar olduğu için diyet yapmak çok daha kolay. Gelin birlikte 5 adımda yaz aylarında dikkat etmemiz gerekenleri konuşalım.

1 Bol bol su tüketin

Yaz ayları, bizim ülkemizde bir çok şehirde kavurucu sıcaklarıyla birlikte geçtiği için terlemeyle birlikte sıvı kaybımız artıyor. Bu da vücutta daha fazla ödeme sebep olur. Ayrıca vücuttaki sıvı kaybı, organlarımızın düzenli çalışmamasına, baş ağrısı ve konsantrasyon bozukluğuna ve halsizliğe sebep olur. Günlük su tüketimi, kişiden kişiye değişmekle birlikte en az 8-10 su bardağı ( 1600-2000 ml ) su tüketilmesi gerekmektedir. Su içmeyi unutuyorsanız, daha eğlenceli hale getirmek için; limon, nane yaprakları, salatalık, çilek, elma gibi besinlerle suyunuza aroma katabilirsiniz. Ayrıca birer su şişesi edinmek de ne kadar içtiğinizi bilmeniz açısından yararlı olacaktır.

2 Soğuk içecek seçimlerinizde sağlıklı tercihler yapın

Sıcak havalarda hepimiz şöyle serin serin içecekler tüketmek istiyoruz. Genelde ilk aklımıza gelenler de asitli içecekler oluyor. Yukarıda da belirttiğim gibi, sıvı kaybının çok olduğu bu mevsimde, asitli içecekler vücutta daha fazla su tuttuğundan aslında vücudumuzun sıvı ihtiyacını karşılamayacak ve gereksiz kalori tüketmiş olacaksınız.En sağlıklı seçim, demlediğiniz bitki çaylarını soğutup buzlu bir şekilde tüketmeniz olacaktır. Meyve suları da asitli içeceklere nazaran daha sağlıklı gibi görünse de, bir su bardağı meyve suyu elde etmek için en az 2-3 tane meyvenin kullanıldığını ve meyvenin kendi posasından çok daha az posa içerdiğini unutmayın. 3 meyvenin şekeri de cabası. Ayrıca tüketiğiniz her fincan çay ya da kahve için ekstra birer bardak su tüketmeniz, sıvı kaybını engellemenizi sağlayacaktır.

3 Meyve tüketimi

Sıcaklarda en pratik ve en serin tercih elbette ki yaz meyveleri. Ancak tükettiğimiz meyvelerin porsiyonlarını fazla kaçırmamak gerekir. Örneğin 10-12 tane çileğin 10-15 adet eriğe, 2 parmak kalınlığında bir halka karpuza, 1 parmak kalınlığında 1 parmak kavuna, 10-12 tane kiraza, 1 orta boy şeftaliye eşit olduğunu unutmayalım. Her meyve için bu porsiyonlara dikkat ederek günlük meyve tüketiminizi ona göre düzenlemeniz, sağlıklı tercihler yapmanızı sağlayacaktır. Eğer insülin direnci, diyabet gibi hastalıklarınız varsa meyvelerin yanına mutlaka badem, ceviz, fındık gibi veya süt, yoğurt, kefir gibi besinler tüketmeniz kan şekerinizi dengelemenizi sağlayacaktır.

4 Tatlı seçimi

Yaz aylarının mihenk taşı dondurmalar, tatlı isteğimizi bastırmak için en masum seçimler. Ancak paketli dondurmaları tercih etmektense, top dondurmaları tüketmeniz hem alacağınız rafine şekeri azaltacak hem de top dondurmalardaki süt içeriği kan şekerinizin dengesi için daha doğru bir seçim olacaktır. Ancak karamelli dondurmalar ve soslar tercih etmektense meyveli dondurmaları seçmek gerekir. Şerbetli tatlılar içinse maalesef en tehlikeli aylardayız. Sıcak havalarda şerbetli ve şekerli tatlıları tüketmek, ara öğünde almanız gereken kalorinin en az iki katı kadar kalori almanıza sebep olacak ve tatlı tüketiminden kısa bir süre sonra kan şekeriniz hızlıca düşeceğinden, tekrar açlık hissedeceksiniz.

5 Sebze tüketimi

İştahımızın sıcaklardan dolayı aslında en kapalı olduğu bu aylarda, pratik ve sağlıklı besin seçimi yapmak istiyorsanız kurtarıcınız salatalar. Protein kaynaklarıyla desteklenen salatalar, tek başına öğün olmak için harika bir seçim olacaktır. Et, tavuk, balık, tahıl veya peynirle desteklediğiniz salatalar hem lif açısından yüksek olduğu için sindirim sisteminizi hızlandıracak, hem de sıvı kaybının beraberinde getirdiği mineral dengesizliğini düzeltmiş olacaktır.

6 Spor

Havaların ısınması, spor yapmamak için bulduğumuz bahaneleri de ortadan kaldıracaktır. Güneşin tam tepede olduğu 11-15 saatleri arasında açık havada yapılmadığı sürece, yürüyüş en güzel alternatif olacaktır. Yüzme imkanı olanlar için ise tüm kasların çalıştığı nadir sporlardan birinin yüzme olduğunu belirtmek isterim. Spor yaparken en dikkat edilmesi gereken konu ise, kesinlikle aç karna spor yapmamak gerektiği. Minik bir ara öğünden sonra veya güzel bir ana öğünden 1 saat sonrası spor yapmak için ideal saatlerdir.

Fit bir yaz mevsimi dilerim, sporla ve sağlıklı seçimlerle dolu !