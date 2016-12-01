Vücut Direncini Artıran Besinler

Vücudumuzun savunmasız kaldığı mevsim geçişlerinde, enerjimizi yitirmemek için vücut direnci arttırmak önem taşır. Doğada hiçbir besin tek başına vücudun ihtiyacı olan tüm besin öğelerini içermez bu nedenle günlük beslenmemizde, besin seçiminde çeşitlilik sağlamak, sağlıklı beslenme için temeldir.

Her besin, vücudun düzenli işleyişi için farklı işlevi olan bir besin öğesi içerir. Vücut direncini artırmak için her gün, her öğünde 5 besin grubu olan süt grubu, et grubu, ekmek, sebze ve meyve grubu önerilen düzeylerde tüketilmelidir. Günde en az 5-6 porsiyon taze sebze ve meyve tüketilmesi gereklidir. Özellikle vücudun direncini arttırmada ve bağışıklık sisteminin güçlenmesinde antioksidan kapasitesi yüksek besinler tüketmek önemlidir.

Yiyeceklerin antioksidan kapasitesi ORAC skoru ile ölçülür. A, E, C, selenyum antioksidan besin öğeleridir. Antioksidan içeriği yüksek besinler arasında; barbunya, taze yaban mersini, kuru erik, fasulye, havuç, kabak, domates, lahana, böğürtlen, brokoli, domates, sarımsak, kırmızı üzüm, çay, biber, tahıllar, nar sayabiliriz. Genel olarak tüm sebze ve meyveler, mineral ve vitaminler bakımından oldukça zengindirler ve antioksidan kapasitesi en yüksek olan besin gruplarıdır. İçeriğinde; folat, A, E, C, B vitamini, kalsiyum, demir, magnezyum, lif ve yüksek antioksidan etkinlik gösterirler.

RENKLİ BESLENİN

Sebze ve meyveler hastalıklara karşı direncin oluşmasında etkin rol oynarlar. En önemlisi, antioksidanlardan faydalanmak için beslenmede çeşitlilik yaratmak ve kırmızı, pembe, turuncu, yeşil, mor, sarı, beyaz renkli beslenmek önemlidir. Sebze ve meyveleri yoğurt, peynir, tam tahıllarla veya arada kuru meyvelerle değiştirerek beslenmemizi zenginleştirmeliyiz. Sabah kahvaltısında peynir, yumurta gibi proteinlerin alınması, yanında tam buğday 1-2 dilim ekmek, taze nane, maydanoz, dereotu gibi yeşilliklerin ve kırmızı- yeşil biber gibi antioksidan kapasitesi yüksek besinlerin tüketilmesi tavsiyemdir. Taze meyve tüketme şansınız yoksa güne bir bardak taze sıkılmış karışık sebze-meyve suları (sadece meyve suyu değil) ile başlamak hastalıklara karşı vücut direncini arttırmaya destek olabilir. Gün içinde ara öğünlerde elma, armut veya kivi gibi taze meyve veya siyah çekirdekli üzüm, yaban mersini, goji berry gibi kuru meyvelerin yanında badem, fındık veya ceviz tüketilmesi vücudu zinde tutar ve serbest radikallerin oluşumunu önemli ölçüde azaltmaktadır. Haftada 2-3 kez ızgara balık, haftada 2 kez kuru fasulye, nohut, mercimek, maş fasulyesi, börülce veya barbunya gibi bitkisel protein kaynağı olan kuru baklagillerin tüketilmesi de antioksidan kapasiteyi arttırmada önemlidir.

Vücut direncini artıran bitkisel formüllerin başında gelen ve C vitamini kaynağı olan kuşburnu, hibiskus, ekinezya, okaliptüs, adaçayı, nane limon, ıhlamur, zencefil, meyan kökü, papatya, karanfil, top karabiber, çuha çiçeği kökü kaynatılıp tek tek içilebildiği gibi doğru oranlarda karışım yapılarak beraberde içilebilir.

Grip savar Çay Tarifi

1 adet portakal kabuğu, 1 adet mandalina kabuğu, 1 adet limon kabuğu, 1 adet elma kabuğu, 3 dal maydanoz, 3 adet çubuk tarçın, 10 adet kuşburnunu 1 litre su ile 10 dakika kadar kaynatın içine ½ limon suyu, 5-6 yaprak taze nane ilave edin ve sıcak yada soğuk olarak gün içinde tüketin.