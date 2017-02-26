Vücut Detoksunuza Yardımcı Olacak 7 Yoga Pozu

Hayatımda hiçbir zaman yoga sınıfından çıktığım zaman oraya girdiğim andan kötü hissetmedim. 1 saat ya da 90 dakika süren ve sonunda yürümekte zorlanıp Dünya’nın sıcak atmosferine alışamadığım seansları saymazsak… Yoga yapan insanlara neden yoga yaptıklarını sorarsanız çoğunun vereceği cevap yoganın çok iyi hissettirdiği yönünde olacaktır.

İlk eğitmen eğitimim sırasında yoga pozlarının fiziki görünüme nasıl daha fazla etki ettiği, farklı asanalarla gerçekleştirilen seansların vücut üzerinde nasıl farklı pozitif etkiler gösterdiğine derinden bakmaya başladım.

Detoks yaparken bir sıralama oluşturmak istersek bize yardımcı olacak vücut sistemimize ve hangi asanaların bu sistemleri hedeflediğinizi görmemiz önemlidir. Bundan sonra yapmamız gereken her asana grubundan belirli pozlar seçip vücudun detoksuna yardımcı olacak anlamlı ve güçlü bir seri oluşturabiliriz.



Aşağıda vücut detoksunuza yardımcı olabilecek 7 yoga pozu bulabilirsiniz.

1 Ardha Matsyendrasana

Vücudu döndürdüğümüz pozların detoks ile beraber düşünmek oldukça faydalıdır. Aynı zamanda vücudu çok fazla döndürmek zor olacağından ve kendimizi zorlayacağımızdan karaciğerimizdeki toksinler vücutta gerçekleşen her nazik hareketler beraber vücuttan dışarı atlamak isteyeceklerdir. Bu hareketler sindirim sisteminde aşağı ve yukarı doğru hareketlenmelere yardımcı olur.

Hedefimiz toksinleri vücuttan atmak olduğundan sindirim sistemimize bu atık ve toksinleri atmak için ne kadar yardımcı olursak vücudun detoks uygulama gücü o kadar artacaktır.

Poz için;

Önce mata oturun, oturma kemiklerinin üzerinde olduğunuzdan emin oldun. Omurga dik, eller gövdenin 2 yanında. Sağ ayağı dizden bükerek sol diz kapağının iç yanına koyun. Sağ elinizi arkaya alın, kalçanızın hemen bitiminden geriye koyun. Omurganızın dik olduğundan emin olduktan sonra sol elinizi yukarıya kaldırıp önce omurgayı yukarıya esnetin sonra gövdeyi sağa çevirerek sol dirseğinizi sağ dizinizin dış yanına gelecek şekilde yerleştirin. Avuç içiniz karşıya göstersin. Omuzların kulaklarınızdan uzak olduğuna emin olun. Başınızı gövdenizi döndürebildiğiniz yere kadar çevirin ve 4-5 nefes kadar sabit kalın. Sonrasında geriye dönüş adımlarını uygulayarak diğer taraf için aynı pozu gerçekleştirin.

2 Parivrtta Utkatasana

Tadasana’da durun. Ayaklar kalça genişliğinde açık olsun, eller gövdenin iki yanında, omurga uzun. Elleri iki yandan yukarıya başın iki yanına doğru kaldırırken geriye doğru sanki arkanızda sandalye varmış gibi bacakları dizlerdenbükerek chair (utkatasana) poza geçin. Önce elleri göğüs çakrasında birleştirin, bedeni belden sağa doğru bükerek sol dirseğinizi sağ dizinizin dış yanına yerleştirerek pozu tamamlayın. Omuzlar açık ve kulaklardan uzak olmalı. 4-5 nefes sabit kaldıktan sonra geriye dönüş adımlarını uygulayarak diğer taraf için aynı pozu gerçekleştirin.

3 Uttanasana

Hiç yavru bir kedinin sindirime yardımcı olmak için annesinin karnını yaladığına şahit oldunuz mu? Sindirim sistemimizdeki yangınlar için Yoga kendimize yaptığımız masaj niteliğindedir.

Tadasana’da durun. Ayaklar kalça genişliğinde açık, eller gövdenin iki yanında. Nefes alırken elleri yanlardan yukarıya doğru kaldırın kulakların hizasında olana kadar. Avuç içleri birbirine baksın, nefes verirken bacakları kırmadan omurga dik bir şekilde (gidebildiğiniz noktaya kadar) öne eğilin. Gidebildiğiniz son noktaya geldikten sonra kamburunuzu çıkararak ellerini yapabiliyorsanız tam yere koyun, yapamıyorsanız parmak uçları yere değecek şekilde, eğer onu da yapamıyorsanız kollarınızla bacaklarınızı sarılarak üst gövde sabit olacak şekilde bekleyin.

4 Salamba Bhujangasana

Bacaklar kapalı, ayak üstleri yerde, alın matta olacak şekilde yüzüstü uzanın. Elleri alt kol yerde olacak şekilde kulakların hizasında başın iki yanına yerleştirin. Nefes alırken el ve alt koldan destek alacak şekilde yapabiliyorsanız göğsünüzle birlikte başınızı kaldırın. Karşıda sabit bir noktaya bakarak sabit bekleyin.

5 Tri Pada Adho Mukha Svanasana

Bu poz kan dolaşımınızı hızlandırmak ve taze kanın vücut içerisinde dolaşmasını sağlamak için harika bir yöntem.

Ters köpek pozisyonuna geçin. Üst gövde mata olabildiğince yakın olacak şekilde kollar ve omurga dik olmalı. Nefesle birlikte önce sağ bacağı yukarı kaldırın, bacağı yukarı kaldırırken kalçayı açmadığınızdan emin olun. Leğen kemikleri poz boyunca mata paralel bir pozisyonda olmalıdır. Kalçayı hizaladıktan sonra bacağı dik bir şekilde kaldırabileceğiniz son noktayı bulun ve 4-5 nefes kadar sabit kalın. Sonra sağ bacağı indirip ters köpek pozisyonuna geçin ve aynı pozu diğer taraf için uygulayın.

6 Prasarita Padottanasana

Şimdi sırada yeni başlayan yogilerden ileri düzeydekilere kadar uygulanabilecek harika bir poz var.

Matınızı yan kullanın, dilediğiniz bir yan (taraf) seçerek Tadasana’da bekleyin. Nefesle birlikte seçtiğiniz yana doğru atabildiğiniz en büyük adımı atın, bacaklarınızı birleştirin. Nefesle kolları iki yana doğru açın ve nefes verirken öne doğru omurga dik üst gövde yere paralel olacak şekilde eğilin. Bir nefes kadar bekledikten sonra elleri yere doğru indirip yapabiliyorsanız yere dokunun. Her nefeste üst gövdeyi biraz daha yere yaklaştırmaya çalışın ve sabit kalın. 4-5 nefes sabit kaldıktan sonra geriye dönüş adımlarını uygulayarak diğer taraf için aynı pozu gerçekleştirin.

7 Viparita Karani

Ayaklarınız duvara dönük şekilde kalçalarınızı duvara yaklaştırabildiğiniz kadar yaklaştırın ve daha sonra yere uzanın. Sağ veya sol taraftan bacaklarınızı kaldırarak, bacaklarınız kalçalarınıza 90 derece açı verecek şekilde yukarı, duvara doğru kaldırın.

Ayak tabanlarınızı duvar üstünde adımlayarak kalçalarınızın duvara iyice dayanmasını sağlayın. Üst gövdenizi rahat bir şekilde zemine bırakın ve kollarınızı dirsekten bükerek yere koyun. Beş dakika bu pozda kalın, isteğinize göre başınızın altına bir yastık koyabilirsiniz.