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Uzunetap Gece Koşuları Serisinin İlki 18 Mart’ta Start lıyor

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Uzunetap Gece Koşuları - monthly fitness

İlk kez 21 Aralık 2013’te Longest Night ile başlayan Uzunetap Gece Koşuları artık yılın farklı zamanlarında farklı rotalarda sizi bekliyor!

Ateşböcekleri Belgrad Ormanı’nda buluşuyor!

Her biri İstanbul’un farklı noktalarında gerçekleşecek etkinliklerin en büyük amacı gece koşmanın keyfine varmak ve katılımcılarına festival havasında bir spor deneyimi yaşatmak.

Işıl ışıl, eğlenceli ve spor ile taçlandırılmış ilk gece koşusu ise 6K ve 12K kategorileri ile 18 Mart’ta Belgrad Ormanı Neşet Suyu parkurunda
Garmin, Under Armour, Argos, Acıbadem Mobil ve Siberalem sponsorluğunda gerçekleşecek.

Uzunetap Gece Koşuları
Ateşböcekleri misali kafa lambalarıyla koşacak/yürüyecek katılımcılar, start öncesi gerçekleşecek olan mini festival ve organizasyon tarafından hazırlanan küçük sürprizler ile ışıl ışıl ve spor dolu gecenin tadına varacaklar.

Siz de eğlence dolu bu gecede koşarak geceyi gündüze çevirmeye var mısınız?

Detaylı bilgi ve başvuru için www.uzunetap.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

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