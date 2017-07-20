Uzun ve Sağlıklı Yaşamın Sırrı Spor ve Aktif Yaşam Fuarı’nda!

Sektörün önemli markaları, sporseverler ve sağlıklı yaşama önem verenler, 14-17 Eylül 2017 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde ‘Spor ve Aktif Yaşam Fuarı’nda buluşuyor.

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri A.Ş, tarafından TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece-İstanbul’da 14-17 Eylül 2017 tarihleri arasında 2’ncisi düzenlenecek olan ve federasyonlar ile spor kulüplerinin de çeşitli aktivitelerle yer alacağı Spor ve Aktif Yaşam Fuarı’nda, spor ekipman ve donanımları, sporcu sağlığı ürünleri, spor giyim ve aksesuarları, beslenme ve gıda takviyeleri, outdoor ve doğa sporları, spor eğitim ve programları, spor merkezleri ve kulüpleri, kozmetik ürünler tek çatı altında sergilenecek.

Dünyada 1.7 trilyon dolar ve Türkiye’de 7 milyar dolarlık değere sahip olan pazar, bugün dünyada en çok büyüyen ve ilgi duyulan sektör konumunda. Türkiye spor pazarının gelişmesinde önemli rol oynayan Spor ve Aktif Yaşam Fuarı bu yıl da katılımcı markaları hedef kitleleri ile buluşturacak.

Sektörün önemli markalarını, sporseverleri ve sağlıklı yaşama önem verenleri bir araya getirmek için yola çıkan Spor ve Aktif Yaşam Fuarı’nın, yurtiçinden olduğu kadar yurt dışından gelen 65 binin üzerinde spor tutkununu bir araya getirmesi bekleniyor.

TÜYAP’ta dört gün yer yerinden oynayacak

Fuar boyunca 10:00-20:00 saatleri arasında, farklı alanlarda oluşturulan sahnelerde, Spinning’den Yoga’ya; Pilates’den Cardio’ya kadar birçok uygulamalı ve teorik etkinlikler ile ziyaretçiler keyifli anlara tanık olmanın mutluluğunu yaşayacak.

Türkiye’de ikinci kez gerçekleştirilecek fuara, federasyon ve spor kulüpleri de çeşitli aktiviteler ile katılım gösterecek.

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından “Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri” , Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından “Marmara Kulüpler Kick Boks Turnuvası”, Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından “Bayanlar 3 Bant ve Bayanlar Pool (Amerikan) Bilardo Turnuvası” nın gerçekleştirileceği Spor ve Aktif Yaşam Fuarı’na, önemli sporcular da katılım sağlayacak.

Fuar, 14-15-16 Eylül 2017 tarihlerinde 10.00-20.00, 17 Eylül 2017 tarihinde 10.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Fuarın tüm detayları www.sporveaktifyasamfuari.com internet adresinden incelenebilir.