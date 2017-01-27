Uzun Mesafe Koşusu İçin Nasıl Bir Antrenman Programı Gerekir? - Monthly Fitness

UZUN MESAFE KOŞUSU İÇİN TEMEL HAZIRLIKLAR Uzun mesafe koşmak isteyen birçok insan yapısı vardır. Bu insanların için de bir kısmının spor geçmişi olabilir ama bir çoğu da hayatlarında spor yapmamışlardır. Ama altyapınızın seviyesi ne olursa olsun uzun mesafe koşmak için acele etmemek gerekir. Bu mesafeleri koşmak isteyenler için antrenmanlara başlamadan önce yapmaları gereken bir takım temel hazırlıklar vardır.

Bunları şu şekilde özetleyebiliriz:

[1] Sağlıklı olmak ilk şarttır. Fiziksel aktiviteyi çok fazla arttırmadan önce doktor kontrolünden geçilmesi önemlidir. Eğer fazla kilolarınız varsa, vücuttaki (özellikle eklemlerdeki) baskıyı azaltmak için öncelikle kilo vermek gereklidir.

[2] Vücudun form tutması sağlanmalıdır. Haftada 3 gün veya daha fazla, 6-12 ay boyunca koşmaya alışmak gerekir. Uzun mesafelere başlamadan önce haftada 25-30km koşabilecek seviye gelinmelidir. Bu mesafe antrenman programında tavsiye edilen haftalık maksimum koşu mesafesinin yaklaşık olarak yarısıdır. Eğer bu noktaya gelmeden uzun mesafelere başlanırsa hedeflenen mesafelere ulaşmakta zorluk çekilir.

[3] Hedeflenen uzunluktaki koşunun en az 1/3 mesafesini koşabiliyor seviyesine gelmek gereklidir. Bu uzunluktaki koşular, iyi hissetmenizi sağlayacak, kendinize olan güveni arttıracaktır.

[4] Uzun mesafe kemik gelişimini tamamlamamış genç yaştakiler için uygun bir spor değildir. Bu mesafeleri koşmak için en az 18 yaşında olmak gerekir.