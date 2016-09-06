ÜNLÜ İSİMLER GÜZELLİK İÇİN BİR ARAYA GELDİ! THERMAGE CPT

Tüm dünyada medikal estetik uygulamaları içinde en çok tercih edilen yöntemler arasında yer alan Thermage CPT ünlü isimlerin de katılımıyla Müzedechanga’da tanıtıldı.

Etkinliğe Deniz Akkaya, Tuba Ünsal, Gül Gölge Saygı, Ayşe Kucuroğlu, Pınar Hotiç, Merih Turan, Dr. Cansen Yeni,Gamze Cizreli, Gül Erçetingöz gibi ünlü isimler katıldı.

Şah Yaycı’nın ev sahipliğinde Prof. Dr. Onur Erol, Prof. Dr. İsmail Kuran, Dr. Ali Kerim Diler ve Dr. Mustafa Karataş’ın değerli bilgileri ile gerçekleştirilen toplantıda Thermage CPT’nin mucizevi etkileri anlatıldı. Doktorlara yöneltilen soru-cevaplara Deniz Akkaya da esprili yorumlarıyla eşlik etti.

Hollywood yıldızlarının güzellik sırrı olarak bilinen Thermage CPT radyofrekans yöntemi ile tek seans sonrasında cildi uyararak harekete geçirir ve hayatınıza kaldığınız yerden, genç kalarak devam edersiniz.

Hollywood’un gözdesi Thermage CPT özellikle yüz, boyun, karın bölgelerindeki deformasyon için en etkili yöntem olarak biliniyor. Milyonlarca hayranı olan Gywneth Paltrow, Kim Basinger, Katie Holmes, Penelope Cruz, Sarah Jessica Parker, Mel Gibson, Olivia Newton-John, Michelle Pfeiffer, Kirsten Dunst, Lindsay Lohan, Kate Winslet, Kim Kardashian, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Madonna, Oprah Winfrey, Demi Moore, Nicole Kidman, Linda Evengelista, Jennifer Aniston, Thermage CPT kullanan ünlülerden bazıları.