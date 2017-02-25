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Under Armour’dan 2 ayda 2 yeni mağaza yatırımı!

Monthly Fitness Haber
Yazı Monthly Fitness Haber
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Under Armour 2 yeni mağaza açıyor - monthly fitness

Global performans spor giyim ve aksesuar markası Under Armour, Türkiye’de büyümeye devam ediyor. 2017 yılına hızlı başlayan Under Armour yılın ikinci mağazasını 23 Şubat’ta Mall of İstanbul’da açtı. Kısa süre önce Bursa’da bir mağaza açan Under Armour, Türkiye’deki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Under Armour, büyüme stratejisi çerçevesinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de açtığı 9 mağazanın ardından 2017’de Bursa Korupark Alışveriş Merkezi’nde ve Mall of İstanbul’da olmak üzere iki yeni mağaza ile ileri teknoloji ürünlerini spor tutkunlarının beğenisine sundu. Sporcuların performansını arttırmaya yönelik vizyonu ile Türkiye’nin dört bir yanındaki spor tutkunlarına ulaşmak isteyen marka emin adımlarla Türkiye’de büyümeye devam ediyor.

Performansa ve konfora önem veren kadın, erkek ve çocuk sporculara yönelik spor giyim ürünleri, ayakkabılar, aksesuarlar ve ekipmanlar sunan Under Armour, Türkiye’deki toplam 12 mağazası ile yarattığı istihdam sayesinde ülke ekonomisine de katkı sağlıyor. 

Under Armour 2 yeni mağaza açıyor

Under Armour markasının Türkiye’deki perakende ortağı Doğuş Perakende Grubu’nun Under Armour Ülke Genel Müdürü Aydın Kanatlı, Türkiye’deki yatırımlar ilgili olarak şunları dile getirdi: “2017 yılının henüz başında olmamıza rağmen Bursa ve İstanbul’da açtığımız iki yeni mağazamız ile spor tutkunlarına daha fazla noktada ulaşabilmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Elbette sadece önemli olan açtığımız mağaza sayısı değil. Under Armour olarak sporcuların performansını en üst seviyeye ulaştırmayı hedefliyoruz.  Türkiye’de de sporcularımızı en ileri teknoloji kullanılarak üretilen ürünlerimiz ve tasarımlarımızla güçlendireceğiz.”

Mall of İstanbul’da açılan Under Armour mağazası, 370 metrekarelik geniş alanıyla ve zengin ürün yelpazesiyle sporseverlere interaktif ve kusursuz bir alışveriş deneyimi sağlıyor. Doğuş Perakende Grubu ortaklığında ülkemizdeki sporculara ve spor tutkunlarına ulaşmayı hedefleyen marka, Türkiye’deki varlığını her geçen gün daha da genişletiyor.

Daha fazla bilgi için underarmour.com.tr’yi ziyaret edebilir, Instagram @underamourturkey hesabımızı ve Facebook sayfamız Under Armour Turkey’i takip edebilirsiniz.

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83
1.3k, 83 puan

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