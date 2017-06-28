Ultimate Ears, “Bring Music to Life” Kampanyasıyla, Sınırlı Sayıda Üretilen Yeni Hoparlör Serisi

Ultimate Ears “Bring Music to Life” adlı yeni global marka kampanyasını duyuruyor. Ultimate Ears, müziğin başkalaştıran gücünü kutladığı kampanyada, dünyaca ünlü graffiti sanatçıları Bicicleta Sem Freio grubuyla işbirliği yaparak müziği ve sanatı bir araya getiriyor. “Bring Music To Life” kampanyasının tanıtımı, 3 video ve Bicicleta Sem Freio’nun eserlerinin bulunduğu dijital reklamlarla başladı. Tanıtıma, Ultimate Ears’ın güncellenen yeni logosu ve doğa dostu ürün paketleriyle devam ediliyor.

Kampanya kapsamında sınırlı sayıda üretilen Second Street Collection’da, 50’den fazla ürün tasarımı bulunuyor. Tasarımcılardan bazılarını; GRAMMY Award® kazanmış elektronik müzik yapımcısı Skrillex, çağdaş kağıt yontucusu Jen Stark ve efsanevi sokak sanatçısı Kenny Scharf oluşturuyor. Second Street Collection, Ultimate Ears BOOM 2 ve Ultimate Ears MEGABOOM ürünlerini 8 yeni desen ve renkle satışa sunuyor.

“Müziğin insanlara enerji veren, onları geliştiren ve aralarında bağlantı kurmalarını sağlayan güçleri var. Bu gücü hoparlörünüzü çalıştırdığınız an hissedebilirsiniz.’’ diyen Ultimate Ears Genel Müdürü Charlotte Johs, “Her anı, nerede ve ne zaman olursa olsun müzikle başkalaştırabileceğinize inanmak, Ultimate Ears ile tecrübe edeceğiniz en önemli deneyim. Biz sadece hoparlör üretmiyoruz, müziği hayata geçiriyoruz.” diyor.

Ultimate Ears’ın Second Street Collection ürünleri BOOM 2 199,99 $ ve MEGABOOM 299,99 $ tavsiye edilen perakende fiyatıyla, Haziran ayından itibaren satışa sunulacak.