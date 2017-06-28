bölümler
Monthly Fitness Topluluğu
Ultimate Ears hoparlör - fiyat Ultimate Ears, “Bring Music to Life” Kampanyasıyla, Sınırlı...
Salomon Cappadocia Running Camp 2017 Salomon Cappadocia Running Camp 6-9 Temmuz 2017 Tarihlerinde...
Sporu Yaşam Biçimi Haline Getirenlere: SPORTS & MERITS
Private Reason Bebek Private Reason Tostun Tarihini Yeniden Yazıyor!
adidas X Parley Run For The Oceans –...
ASICS NOOSA FF Triatlon Ayakkabısı FlyteFoam Üçlüsü İle Yeni NOOSA FF Alışılagelmişin Çok...
bonprix’nin sıcak yazı başlıyor! bonprix’nin Sıcak Yazı Başlıyor!
New Balance-bozcaada-maratonu-2017 New Balance Bozcaada Yarı Maratonu’nda 3 Bin Kişi...

Ultimate Ears, “Bring Music to Life” Kampanyasıyla, Sınırlı Sayıda Üretilen Yeni Hoparlör Serisi

2k
137
2k shares, 137 points
Ultimate Ears hoparlör - fiyat

Ultimate Ears “Bring Music to Life” adlı yeni global marka kampanyasını duyuruyor. Ultimate Ears, müziğin başkalaştıran gücünü kutladığı kampanyada, dünyaca ünlü graffiti sanatçıları Bicicleta Sem Freio grubuyla işbirliği yaparak müziği ve sanatı bir araya getiriyor. “Bring Music To Life” kampanyasının tanıtımı, 3 video ve Bicicleta Sem Freio’nun eserlerinin bulunduğu dijital reklamlarla başladı. Tanıtıma, Ultimate Ears’ın güncellenen yeni logosu ve doğa dostu ürün paketleriyle devam ediliyor.

Ultimate Ears MEGABOOM Ultimate Ears MEGABOOMUltimate Ears MEGABOOM

Kampanya kapsamında sınırlı sayıda üretilen Second Street Collection’da, 50’den fazla ürün tasarımı bulunuyor. Tasarımcılardan bazılarını; GRAMMY Award® kazanmış elektronik müzik yapımcısı Skrillex, çağdaş kağıt yontucusu Jen Stark ve efsanevi sokak sanatçısı Kenny Scharf oluşturuyor. Second Street Collection, Ultimate Ears BOOM 2 ve Ultimate Ears MEGABOOM ürünlerini 8 yeni desen ve renkle satışa sunuyor.

“Müziğin insanlara enerji veren, onları geliştiren ve aralarında bağlantı kurmalarını sağlayan güçleri var. Bu gücü hoparlörünüzü çalıştırdığınız an hissedebilirsiniz.’’ diyen Ultimate Ears Genel Müdürü Charlotte Johs, “Her anı, nerede ve ne zaman olursa olsun müzikle başkalaştırabileceğinize inanmak, Ultimate Ears ile tecrübe edeceğiniz en önemli deneyim. Biz sadece hoparlör üretmiyoruz, müziği hayata geçiriyoruz.” diyor.

Ultimate Ears’ın Second Street Collection ürünleri BOOM 2 199,99 $ ve MEGABOOM 299,99 $ tavsiye edilen perakende fiyatıyla, Haziran ayından itibaren satışa sunulacak.

Arkadaşlarınla paylaşmak ister misin?

2k
137
2k shares, 137 points

İlginizi Çekebilir

Daha Fazla: Haber

Bunları Unutma

Giriş

Parolayı mı unuttun?
Captcha!

Şifreyi Sıfırla

Geri
Giriş
Choose A Format
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Open List
Open List
Ranked List
Ranked List
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Görsel
Photo or GIF
Gif
GIF format