bölümler
Monthly Fitness Topluluğu
Salomon Kapadokya Ultra-Trail koşusu Salomon Kapadokya Ultra Trail® Rekor Katılımla Sona Erdi!
Eker I Run Yol Koşusu Tamamlandı
The Bloom Out Alaçatı 2017 The Bloom Out Alaçatı ile Sezonu Eğlence ve...
Puma, Ignite İstanbul 2017 ile Şehri Ateşledi
New Balance 574S 3 New Balance 574S ile Geçmiş, Bugün ve Gelecek...
Spor-ve-aktif-yaşam-fuarı-2017-2 Uzun ve Sağlıklı Yaşamın Sırrı Spor ve Aktif...
adidas geyik koşuları 1 adidas ile Yenilenen Geyik Koşuları’nın ilk Gece Koşusu...
new balance vazee kadın New Balance Vazee Transform ile Dönüşümü Hissedin

The Bloom Out Alaçatı ile Sezonu Eğlence ve Spor ile Kapanıyor!

1.7k
97
1.7k shares, 97 points
The Bloom Out Alaçatı 2017

Uzunetap tarafından 6-8 Ekim’de düzenlenecek olan The Bloom Out Alaçatı Outdoor Spor Festivali’nde katılımcıları, birbirinden farklı spor disiplinlerinin yanı sıra müzik ve eğlence ile keyifli bir hafta sonu bekliyor!

‘Alaçatı’nın spora uyanış çağrısı’ The Bloom Out Spor Festivali spor, müzik ve eğlenceyi eşsiz bir coğrafyayla buluşturuyor.

Koşudan bisiklete, triatlondan duatlona, yüzme ve dalıştan windsurf’e, kucak dolusu doğa, eğlenceli aktivitelerden yogaya, birbirinden farklı atölyeler ile dolu dolu bir festival programı sizleri bekliyor.

Her akşam DJ partilerine Headwaters, Mono eşlik ederken, 7 Ekim’de gerçekleşecek olan Mercan Dede & Ceza konseri ve Ali Kuru DJ performansı ile keyifli bir hafta sonu sizi bekliyor olacak.

Bu Ekim Alaçatı’da 7’den 70’e, yeniden spora ve doğaya uyanıyoruz!

İlginizi Çekebilir

Daha Fazla: Haber

Bunları Unutma

Giriş

Parolayı mı unuttun?
Captcha!

Şifreyi Sıfırla

Geri
Giriş

Bizi takip et

Monthly Fitness Topluluğu