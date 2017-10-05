The Bloom Out Alaçatı ile Sezonu Eğlence ve Spor ile Kapanıyor!

Uzunetap tarafından 6-8 Ekim’de düzenlenecek olan The Bloom Out Alaçatı Outdoor Spor Festivali’nde katılımcıları, birbirinden farklı spor disiplinlerinin yanı sıra müzik ve eğlence ile keyifli bir hafta sonu bekliyor!

‘Alaçatı’nın spora uyanış çağrısı’ The Bloom Out Spor Festivali spor, müzik ve eğlenceyi eşsiz bir coğrafyayla buluşturuyor.

Koşudan bisiklete, triatlondan duatlona, yüzme ve dalıştan windsurf’e, kucak dolusu doğa, eğlenceli aktivitelerden yogaya, birbirinden farklı atölyeler ile dolu dolu bir festival programı sizleri bekliyor.

Her akşam DJ partilerine Headwaters, Mono eşlik ederken, 7 Ekim’de gerçekleşecek olan Mercan Dede & Ceza konseri ve Ali Kuru DJ performansı ile keyifli bir hafta sonu sizi bekliyor olacak.

Bu Ekim Alaçatı’da 7’den 70’e, yeniden spora ve doğaya uyanıyoruz!