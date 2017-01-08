Tempeh: Soyadan Gelen Lezzet

Tempeh; günümüzde özellikle vejetaryen dünyasının yıldızı parlayan besinlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Soya fasulyesinin haşlanıp fermente edilmesiyle elde edilen tempeh, geleneksel bir Endonezya yemeği olup, Güneydoğu Asya’da oldukça yaygın olarak tüketilmektedir. İçerisine pirinç, darı, arpa gibi tahıl çeşitleri, farklı fasülyeler ve çeşitli baharatlar eklenip özel tempehler elde edilmektedir.

Tadına gelirsek, tempeh kendine özel fıstıksı, mantarımsı, hatta tütsülenmiş bir lezzete sahiptir. Tıpkı tofu gibi eklendiği yemeğin lezzetine uyum gösterip, çeşnisinin tüm aromasını alabilmektedir, böylece bir sürü yemekte çok yönlü olarak kullanılabilir. Ayrıca kendine has, çiğnenmeyi gerektiren yoğun bir dokuya sahiptir. Tofu gibi vogda kızartılabilir, pişmiş hali çorbalara ufalanarak eklenebilir ve chili tarzı baharatlı güveç yemeklerinde, casserolelerde kullanılabilir. Veganlar chili con carne yaparken et yerine tempeh ekleyerek orijinalini aratmayacak bir lezzet elde edebilirler. Fırınlanarak, sotelenerek ve buharda pişirilerek tüketilebilir. Sebze suyuyla bir tencerede pişirilerek dokusuna ekstra bir aroma katılabilir. Biraz ılıdıktan sonra ise dağ kekiği, mercanköşk, adaçayı gibi çeşitli otlarla ve baharatlarla harmanlanabilir. Et yerine tempeh kullanılarak, vejetaryen tacolarda salsa, guacomole gibi soslar ve dilediğiniz sebzelerle birlikte nefis yeni lezzetler elde edebilirsiniz.

Besin değerine gelirsek, tempeh hem kaliteli bir bitkisel protein olmakla kalmayı aynı zamanda biyoyararlığı yüksek bir kalsiyum kaynağıdır. Ayrıca fermantasyonla elde edildiğinden, soya fasülyesi proteinin sindirimi kolaylaşmakta, genistein ve daidzein gibi soya izoflavonlarının emilimi de artmaktadır. Manganez, bakır, fosfor, magnezyum, vitamin B2 ve lif açısından da zengindir.

Tüm bu özelliklerini öğrendiğimize göre, tariflerimize tempeh’i eklemek ve Asya lezzetlerini keşfetmek artık kaçınılmaz !