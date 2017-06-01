Detoks kelimesi popüler diyetler sayesinde son birkaç yıldır sosyal hayatta epeyce aktif. Bu yazıyı okumakta olan okurlarımızın birçoğunun da detoks uygulamalarından en az birini denemiş olabileceğini düşünüyorum. Detoksun kelime anlamı ise “vücudumuza çeşitli yollarla giren ve atık madde olarak dışarı atılmayı bekleyen zararlı toksinlerden kurtulmak” olarak tanımlanıyor. Beslenme uzmanları ve doktorların önerdikleri besinler ile bu toksinlerden kolayca kurtulmak mümkün oluyor. Peki neredeyse artık yapışık olarak yaşadığımız akıllı telefonların, tabletlerin ve bilgisayarların zararlı etkilerinden nasıl kurtulabiliriz? Bu sorunun cevabında ise detoksun başka bir boyutu karşımıza çıkıyor: Teknolojik Detoks.

Dijital dünyanın sınırlarının her geçen gün genişlediği bu dönemde insanlar adeta teknolojik aletlerin esiri altında yaşıyor. İş hayatında iletişimi sağlamak için sürekli olarak kullandığımız akıllı telefon ve bilgisayarları sosyal hayatımızda ise eğlence amaçlı kullanıyoruz. Hal böyle olunca tüm gün yanımızda taşıdığımız bu cihazlar vücudumuzun bir parçası haline geliyor. Öyle ki artık nerdeyse tuvalete bile akıllı telefonlarımızla gidiyoruz. Konunun sosyal medya boyutu için ise birçok araştırmalar yapılıyor. Biz de her gün yeni bir sosyal medya uygulaması ile tanışıyor ve kendileriyle anında kaynaşıyoruz. Sosyal medyada paylaşmaktan en çok hoşlandıklarımız ise özel hayatımızın ayrıntıları oluyor; nereye gidiyoruz, ne yiyoruz,kimlerle vakit geçiriyoruz… Bu aygıtlarla bu denli iç içe olmaktan memnun olanların sayısı ise git gide azalıyor, çoğu kişi artık bu ilişkiyi seviyeli bir boyuta taşımak istiyor. Teknolojik detoks ile bu ilişkiyi yeniden yapılandırmak, teknolojik aletlerin zihinsel, fiziksel ve de ruhsal zararlı etkilerinden arınmak mümkün olabiliyor.

Çağımızın gittikçe yaygınlaşacağa benzeyen bu yeni trendinin faydaları ise oldukça fazla. Teknolojik aletlerle araya mesafe koymak öncelikle kendimizle daha çok kalmak anlamına geliyor. Bu süreler kendimizi istediğimiz kadar dinleyebileceğimiz, hiçbir sosyal medya paylaşımının etkisinde kalmadan düşüncelerimizi aktif hale geçirebileceğimiz sürelerdir. Her an çevrimiçi olma zorunluluğunun baskısı altında kalmadan sevdiklerimizle çok daha kaliteli anlar geçirmek de mümkün. Bu anlar sayesinde sevdiklerimizle aramızdaki bağların güçlendiğini de gözlemleyebiliriz. Şarjım bitecek korkusu olmadığından kablolara ve prizlere bağlı yaşamak zorunda olmadığımız bu detoks programında fiziksel özgürlüğün bile arttığının farkına varabiliriz. Öyle ki bir mekanda oturacağımız masayı prize göre değil keyfimize göre seçebiliriz 🙂

Teknolojik detoksu dilerseniz aşağıdaki seçenekleri deneyerek uygulamaya başlayabilir ya da kendi yönteminizi oluşturabilirsiniz. Teknolojik detoksun süresi elbette ki size bağlı ancak süreyi zaman içerisinde arttırmak faydalı olabilir.

Eğer ailenizle birlikte yaşıyorsanız işten eve geldiğinizde teknolojik aygıtların yardımı olmadan onlarla sosyalleşebilirsiniz, eğer yalnız yaşıyorsanız bu vakitleri hiçbir teknolojik aygıtı kullanmadan geçirebilirsiniz.