Technogym, Türkiye’de Arkas ile ortak oldu

Arkas Holding, İtalyan Technogym The Wellness Company’nin Türkiye, KKTC ve Türkmenistan’daki tek distribitörü olan AVV A.Ş. ile ortaklığa imza attı.

#LetsMoveForABetterWorld” sloganıyla wellness kavramını tüm dünyaya yaymayı hedefleyen, 1996 yılından bu yana Olimpiyatların resmi tedarikçisi olan Technogym’in 11 yıldır Türkiye distribütörlüğünü AVV A.Ş yürütüyordu. Technogym’in dünya çapındaki distribütörleri arasında üst sıralarda yer alan AVV AŞ, Arkas ortaklığı ile gücüne güç katacak.

30 yılı aşkın bir süredir düzenli fiziksel aktivite, dengeli beslenme ve olumlu zihinsel tutuma dayalı bir yaşam tarzı aşılamayı hedefleyen Technogym, dünyada 100’ün üzerinde ülkede bulunan yaygın ağıyla fitness ve wellness konusunda dünyanın liderleri arasında yer alıyor. Şirketin kurucusu ve başkanı Nerio Alessandri, 1983 yılında, 22 yaşındayken Cesena’daki garajında ilk fitness ekipmanını tasarladı. 2012 yılında ise yeni genel merkezi ve dünyanın ilk wellness kampüsü olan 110 bin metrekare yeşil alan içinde kurulan 65.000m2 büyüklüğündeki “Technogym Village”ı açtı. Tüm dünyada 200 bin ev ve 65 bin wellness merkezinde hergün 35 milyon kişi tarafından kullanılan Technogym ekipmanları, insanların fiziksel aktivite sayesinde daha iyi yaşamalarına destek olmayı amaçlıyor. Yarısı Cesena merkezde bulunan 2.000’den fazla çalışanı ve Avrupa, A.B.D., Asya, Orta Doğu, Avustralya ve Güney Amerika’daki 14 şubesiyle üretiminin yüzde 90’ını 100’ün üzerinde ülkeye ihraç eden Technogym, bugüne dek dünyanın dört bir yanında 65.000’den fazla Wellness tesisi ve 200.000’ün üzerinde evi spor ekipmanlarıyla donattı. Son 6 yıldır Olimpiyat oyunlarının (Sidney 2000, Atina 2004, Torino 2006, Pekin 2008, Londra 2012, Rio 2016) resmi tedarikçisi oldu.

28 Şubat’ta İstanbul Soho Otel’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Technogym Global Başkan Yardımcısı Vittorio Quagliotti “Technogym, 30 yıldan uzun süredir düzenli fiziksel aktivite, dengeli beslenme ve pozitif bir ruh haline dayanan “Wellness” konseptine teşvik ediyor. Wellness, kökleri Türkçeye ‘sağlıklı zihin sağlıklı vücutta bulunur’ şeklinde tercüme edilen eski Roma deyişi ‘mens sana in corpore sano’ya dayanan ve iş yaşamını sosyal sorumlulukla harmanlayan tipik bir İtalyan yaşam tarzı.Technogym bugün yüzün üzerinde ülkede faaliyet gösteriyor. Türkiye pazarı otel, residence, fitness salonları, spor kulüpleri, kurumsal firmalar gibi hitap ettiğimiz tüm segmentlerde, gelecek için büyük fırsatlar vaad ediyor.”dedi.

AVV A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Vittorio Zagaia, “İnsanoğlu hareket etmek için yaratılmış. İnsan vücudu, günde 30 km yürüyebilecek yapıya sahip; aynı atalarımızın yaptığı gibi. Teknolojik gelişmeler, bizi fiziksel aktiviteden yoksun canlılar haline getirdi. Günümüzde insanlar günde 1 km’den az yürüyor. Dünya Sağlık Örgütü kırmızı alarma geçti: dünyada 2 milyara yakın fazla kilolu insan var ve erken doğumların neredeyse yüzde 60’ının sebebi kronik rahatsızlıklar.

Ama bu gidişatı tersine çevirmek mümkün. Technogym’in distribütörlüğünü aldığımda, konusunda dünya lideri bir firmanın temsilcisi olma avantajıyla satış odaklı bir yaklaşımla şirketimi yapılandırmaya başladım ve bunun üzerine yoğunlaştım. Ancak, yıllar içerisinde Technogym’i daha fazla tanıdıkça fitness, wellness, spor, sağlık ve diğer tüm hitap ettiğimiz segmentlerde Technogym’in bir ekipman tedarikçisinden çok daha fazlası olduğunu gördüm. Ekipmanlarla dizayn, tasarım ve teknolojiyi buluşturmanın yanında sektöre son 10 yılda en fazla yeniliği kazandıran firma olduğu da bir gerçek.

İnsanların tekrar hareket etmeyi sevmeleri için ve bu vesileyle de daha sağlıklı bir toplum olma konusunda gösterilen bir çaba var. Üstelik bunu global sosyal bir sorumluluk projesine çevirecek kadar da güçlü bir marka kimliğine sahip. Bunun için de mottosu çok açık ve net: “Let’s Move for a Better World-Daha iyi bir dünya için hareket edelim” İnsanları hedeflerine ulaşmaları konusunda doğru yönlendirdikçe, onlar mutlu oluyorlar. Mutlu oldukça hareket ediyorlar, daha da mutlu oluyorlar dolayısyla daha çok hareket ediyorlar ve bu böyle yayılıyor. Biz de Technogym’in distribütörü olarak bu projenin bir parçası olmaktan çok mutluyuz. AVV A.Ş. olarak 11 yıldır Technogym’in distribütörlüğünü yapıyoruz, bugün Türkiyede 15 binden fazla Technogym ekipmanının kullanılmasını sağladık ve dünya çapındaki distribütörler arasında üst sıralarda yer alıyoruz. 11. yılın sonunda da Arkas Holding ile yaptığımız ortaklığın gücümüze güç katacağına, birlikte Technogym markasını daha yukarıya taşıyacağımıza inanıyorum” dedi.

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Arkas Spor As Başkanı Bernard Arkas, “Arkas Holding olarak 2001 yılında Türkiye’de sağlıklı ve sportif nesiller yetişmesine katkı sağlamak vizyonuyla Arkas Spor Kulübü’nü kurduk. Özellikle voleybol ve yelken branşlarında ulusal ve uluslararası başarılar kazanmanın yanında bugüne kadar spor okullarımızda 8 bin çocuğumuzun profesyonel bir ortamda bilinçli eğitmenlerin elinde spor yapmasını sağladık. Bir aileye ait spor kulüplerinde olduğu gibi ailenin kararları ile büyümek yada şekillenmek yerine profesyonelce yönetilen kendi gelirini yaratan bir Arkas Spor Kulübü hedefliyoruz. Sürdürülebilir spor kulübü olmanın yolu sürekliliği olan maddi kaynak yaratmaktan geçiyor. Bu amaçla spor sektöründe faaliyet gösteren kurum felsefemizle uyumlu ve güçlü bir markayla işbirliği içine girmeyi bir çözüm olarak gördük. Technogym’in Healthy People, Healthy PLANET-Sağlıklı İnsan Sağlıklı Dünya felsefesi bizim için çok değerli” diye konuştu.