TATLI KRİZLERİNE TARÇIN İLE MEYDAN OKU - Monthly Fitness

Özellikle kadınların yaşadığı en büyük sorunlardan biri olan tatlı krizlerinin önüne tarçın ile geçiyoruz. Latince adı cinnamomum zeylanicum olan bu şifalı bitki harika kokusu ve saymakla bitmeyen faydalarıyla her an elimizin altında olmayı hak ediyor.

Tarçınlı Tatlar ile Zayıflama Hareketi Başlasın

Zayıflamak deyince bir çoğumuz için akan sular duruyor. Baharatların metabolizma üzerindeki etkisi herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Tarçın da kan dolaşımını arttırarak metabolizmamızın hızlanmasında büyük rol oynar. Hızlanan metabolizma kalori açığı yaratarak yağ yakımını tetikler. Tabi diyet ve sporla desteklemek hedefimize bizi daha çabuk ulaştırır.

Diyabet ve Tarçın Kullanımı

En doğal şeker düşürücü olan tarçın günde 5gr kullanıldığı taktirde kan şekerimizi düşürür. İnsülin hormonundaki dengesizliklerin önüne geçerek ani açlık ataklarını engeller ve tok kalmamızı sağlar. Çayımıza şeker atmak yerine tarçınla aromatik bir tat elde edebiliriz.

Tarçınlı Detoks Suyu

*Bir bütün limon (kabuklarıda rendelenerek dahil ediliyor)

*Yarım bardak yeşil çay

*Yarım şişe maden suyu

*3-4 dal maydanoz

*2 adet çubuk tarçın

Hepsini bir sürahiye boşaltıyoruz. Üzerine de alabildiği kadar su ilave ediyoruz. Akşamdan hazırladığımız bu mucizevi zayıflama kürümüzü sabah aç karnına içerek güne başlıyoruz. Metabolizmamızı uyandıran bu kür sizi tüm gün tok tutmasıyla birlikte ödem söktürücü etkisiyle de hemen sonuç almanızı sağlayacaktır.