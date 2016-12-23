TartÄ±daki Kilo ArtÄ±ÅŸÄ± Ã–dem Olabilir Mi?

Sabah uyandÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda vÃ¼cudunuzu ÅŸiÅŸ hissettiÄŸiniz, tartÄ±da sÃ¼rekli artan veya azalan kilo deÄŸiÅŸimlerini gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z oluyor mu ? Â Peki ya dÃ¼n iÃ§erisine rahatlÄ±kla girebildiÄŸiniz kÄ±yafetlerinizin, bugÃ¼n sizi sÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± hissettiÄŸiniz? KorkmanÄ±za gerek yok! VÃ¼cudunuz sÄ±cak havadan Ã¶dem tutmuÅŸ yani, su atamamÄ±ÅŸ olabilir.

Zaman zaman vÃ¼cudunuz Â tÃ¼kettiÄŸiniz bir besine, kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir ilaca veya yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z stres, Ã¼zÃ¼ntÃ¼ durumuna da tepki gÃ¶steriyor.Â Moralinizi bozmayÄ±n Ã¶dem problemleri herkes de gÃ¶rÃ¼lebilir, Ã¶nemli olan vÃ¼cudunuz neden Ã¶dem tutuyor Â ve vÃ¼cudunuzdaki Ã¶deminizi nasÄ±l atabilirsiniz bunu anlayabilmek. BaÅŸka bir deyiÅŸle Â vÃ¼cudunuzun isteklerine kulak verebilmek. Bize Ã§ok sÄ±k sorulan sorulardan olduÄŸu iÃ§in, bu hafta sizlere Ã¶deme neden olan besinleri ve Ã¶deminizi atmanÄ±za yardÄ±mcÄ± olacak besinleri anlatmaya karar verdik.

Hadi Ã¶nce sizlerle vÃ¼cudunuzda Ã¶deme neden olan besinlere bakalÄ±m!

1 Tuz

Tuz tÃ¼ketimi, Ã¶deme en Ã§ok neden olan faktÃ¶rlerden biri. GereÄŸinden fazla tÃ¼ketilen her 1 gramÂ tuzun 200 ml yani birÂ su bardaÄŸÄ± kadar su tuttuÄŸunu biliyor muydunuz?

Tuz tÃ¼ketiminizi yemeklere koyduÄŸunuz tuzu azaltarak veya masadayken yemeklerinize ekstra tuz ilave etmeyerek sÄ±nÄ±rlayabilirsiniz.

DÄ±ÅŸarÄ±da tÃ¼ketilen Ã¶zellikleÂ fast-food besinlerin iÃ§erisindeki fazla tuz oranÄ± vÃ¼cudunuzda Ã¶dem tutulumuna neden olabilir. Daha hafif olan salata ve sebze yemeklerini tercih edebilirsiniz.

Â Marketten aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z hazÄ±r paketli Ã¼rÃ¼nlerin (hazÄ±r Ã§orbalar, paketlenmiÅŸ yemek soslarÄ±, hazÄ±r sebze sularÄ±, peynir,Â turÅŸu, konserveler, dondurulmuÅŸ hazÄ±r Ã¼rÃ¼nler)Â iÃ§erisindeki tuz oranÄ± oldukÃ§a yÃ¼ksektir. ÃœrÃ¼n etiketi incelemek hayat kurtarÄ±cÄ± olabilir! Hatta Ã§ok zorunda kalÂ madÄ±kÃ§a bunlarÄ± tÃ¼ketmek yerine kendiniz evde hazÄ±rlamayÄ± tercih edebilirsiniz.

2 Alkol

Alkol aldÄ±ktan sonra ertesi gÃ¼n kendinizi daha ÅŸiÅŸ hissederek uyandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z dÃ¶nemler olmuÅŸtur. Alkol ve yanÄ±nda tÃ¼ketilen tuzlu kuru yemiÅŸler vÃ¼cudunuzda Ã¶dem yapabilir. Alkol tÃ¼ketiminizi kÄ±sÄ±tlamak, her bir kadeh iÃ§in yanÄ±na ekstra 1 bardak su tÃ¼ketmek, alkol yanÄ±nda tuzlu kuruyemiÅŸ ve cipsler yerine su oranÄ± yÃ¼ksek ve sÄ±cak havalarda rahatlÄ±kla ulaÅŸabildiÄŸimiz salatalÄ±k vb sebze dilimleri tercih etmek alkol sonrasÄ± Ã¶dem probleminizi Ã§Ã¶zmeye yardÄ±mcÄ± olacaktÄ±r.

3 Karbonhidrat Ä°Ã§eriÄŸi YÃ¼ksek Besinler TÃ¼ketmek

Fazla karbonhidrat almak Ã¶dem yapabilir dikkat! Ã–deme neden olan karbonhidrat kaynaklarÄ± pirinÃ§, makarna, beyaz un ve beyaz undan yapÄ±lan hamur iÅŸleri, beyaz ekmek, Ã§ay ÅŸekeri, reÃ§el ve bal. BunlarÄ± fazla kaÃ§Ä±rÄ±yorsanÄ±z dikkat! Beslenmenizde bulunan bu besinler vÃ¼cudunuzun ÅŸiÅŸmesine neden olur. Ã–dem problemlerinizi azaltmak iÃ§in bunlar yerine posa iÃ§eriÄŸi daha yÃ¼ksek olan tam buÄŸday Ã¼rÃ¼nleri veya yulaflÄ± Ã¼rÃ¼nleri diyetinize ekleyebilirsiniz.

Peki Ã–dem Probleminizi NasÄ±lÂ Ã‡Ã¶zebilirsiniz?

*Ne kadar su tÃ¼ketiyorsunuz? HavalarÄ±n da Ä±sÄ±nmasÄ±yla birlikte vÃ¼cudunuzdaki su kaybÄ± arttÄ± ama hala yetersiz su tÃ¼ketiyorum mu diyorsunuz? VÃ¼cudunuzdaki Ã¶demin atÄ±lmasÄ± iÃ§in muhakkak su tÃ¼ketiminize dikkat etmelisiniz. Her sabah uyandÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda Â ve her Ã¶ÄŸÃ¼n Ã¶ncesi 500 ml su iÃ§meye Ã¶zen gÃ¶sterin.

*Herhangi bir saÄŸlÄ±k probleminiz yoksa biberiye, Ä±sÄ±rgan otu, kiraz sapÄ±, hibiskus, funda yapraÄŸÄ± gibi Ã¶dem atmanÄ±za yardÄ±mcÄ± Ã§aylardan gÃ¼nde 1 fincan tÃ¼ketebilirsiniz.

*Sebzelerden koyu yeÅŸil yapraklÄ± sebzelerin tÃ¼ketimi Ã¶zellikle; maydanoz, roka, tere gibi sebzeler, meyvelerden ananas, kiraz, kayÄ±sÄ±nÄ±n dÃ¼zenli tÃ¼ketimi Ã¶deminizi atmanÄ±za yardÄ±mcÄ± olacaktÄ±r.

*DÃ¼zenli olarak egzersiz yapmaya Ã¶zen gÃ¶sterin! AÅŸÄ±rÄ± hareketsizlik lenf dolaÅŸÄ±mÄ±nÄ± ve toplar dolaÅŸÄ±mÄ± azaltacaÄŸÄ± iÃ§in Ã¶zellikle kollar ve bacaklarda Ã¶deme neden olabilir. Siz de bu gÃ¼zel havalarda aÃ§Ä±k havada yapacaÄŸÄ±nÄ±z yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlerle dolaÅŸÄ±mÄ±nÄ±zÄ± canlandÄ±rÄ±n.