Tarçınlı Kahvaltılık Waffle

Hafta sonu brunchlarını sevmeyen yoktur sanırım. Peki waffleları ? 🙂 Şöyyyle kokusuyla kendinden geçeceğin hem fit hem lezzetli hem de doya doya yiyebileceğin waffle olsa nasıl oldurdu mesela? Kan şekeri seviyeni kontrol etmene yardımcı olup, aniden ortaya çıkan tatlı krizlerini önleyen tarçın, aynı zamanda egzersiz sonrası meydana gelen kas ağrılarına da iyi geliyor. Kahvaltılarının yeni starı olmaya aday sanki.. 😍

Malzemeler;

3 tam yumurta

3 yk nohut unu(herhangi bir başka unda kullanabilirsiniz)

1 çk hindistan cevizi yağı

1 tk bal (direk üzerine de gezdirebilirsiniz)

1 yk tarçın (bol kullandım ben daha güzel oluyor 🤗 miktarını isteğinize göre azaltabilirsiniz)

1 çk kabartma tozu

Kuru yaban mersini (birazını harcın içine birazını üzerine ekledim)

Üzeri için; file yer fıstığı, bal, toz hindistan cevizi

Tarif; Bütün malzemeleri güzelce karıştırıp pürüzsüz hale gelince waffle makinemize döküp pişiriyoruz. Eğer makinen yoksa hiç üzülme! Bu harcı çok iyi ısınmış tavada pankek yapmak için de kullanabilir hafta sonu brunchlarını şenlendirebilirsin. Yanına da benden sana bir kahve demlemeyi unutma, afiyet olsun !