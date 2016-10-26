TAM BUĞDAY UNUNDAN SEBZELİ PİZZA TARİFİ

Sıkı diyetlerin bir süreden sonra küçük küçük kaçamaklarla başlayarak sonlandığı bir gerçektir. Ben sırf bu yüzden her bir besin maddesinin diyette dahi olunsa, miktarının iyi ayarlanarak tüketilmesinden yanayım. Bir de herkes tarafından tamamen sağlıksız olarak nitelendirilen bazı yiyecekler var. Aslında bu yiyecekleri de lezzetlerinden taviz vermeden, sağlıklı bir şekle sokarak tüketebiliriz. Unutmayın her şeyin sırrı mutfakta gizlidir ve sizin hayal gücünüze kalmaktadır.

Hamuru için;

1 su bardağı ılık su

1 paket kuru maya

4 su bardağı tam buğday unu

1 adet kesme şeker

1 y.k zeytinyağı

Üzeri için;

Domates sosu

Rendelenmiş kaşar peyniri

Mısır

Kabak

Renkli biberler

Mantar

Kekik-nane-pul biber-kimyon-sumak

Hazırlanışı;

Şekeri ılık suda eritin. Üzerine kuru mayayı ilave edip 10 dakika kadar mayanın kabarmasını bekleyin. Ardından zeytinyağını ve yavaş yavaş ununu ilave edip yoğurarak kıvam almasını sağlayın ve 1 saat kadar hamuru üstü kapalı bir vaziyette dinlendirin. 1 saat sonra hamurunuzu açın ve domates sosunu üzerine yayın. Hemen üzerine rendelenmiş kaşar ve çiğ sebzeleri ilave edin en sonunda da damak tadınıza göre baharatlarınızı ekleyerek önceden ısıtılmış 220 derecelik fırınınızda yaklaşık olarak yarım saat kadar pişirin. *Tuz yerine her zaman baharatların aromalarını tercih ederseniz ödem oluşumunu önlemiş olursunuz.