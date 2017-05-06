Suunto&Trail Running Factory Koşu Kampı

1936 yılından beri spor saatlerinde tasarım ve inovasyonun öncüsü olan Suunto, 21 Ekim’de 4.sü düzenlenecek ‘Salomon Cappadocia Ultra Trail’ yarışının bu yıl da co-sponsoru oldu.

Sadece 30 kişilik kontenjan ile sınırlandırılan kampa katılım oldukça ilgi gördü ve kayıtlar 1 ay öncesinde doldu. Ünlü elit atlet Gediminas’ın deneyimlerinden ve tavsiyelerinden faydalanmak isteyen hem ulusal hem uluslararası amatör sporcuların yanı sıra, birçok başarılara imza atan milli sporcularımız da kamptaki yerlerini aldı. Katılımcıların çok iyi vakit geçirdikleri kampta, tüm katılımcılara Suunto tarafından kampa özel hazırlanan hediyeler sunuldu.

‘2016 Ultra Trail World Tour Şampiyonu’ Gediminas Grinius önderliğinde günlük teorik eğitim ve sunumların akabinde, 110Km yarış parkuru dört günde etaplı olarak koşuldu ve katılımcılar bilgilerini deneyimleme imkanı buldu. Gediminas tarafından verilen eğitimlere, Salomon Türkiye Takımı sporcusu ve Suunto marka temsilcisi Aykut Çelikbaş da eşlik etti.

Kamp boyunca Nisan ayında satışa sunulacak Suunto’nun yeni ve ilk bilekten nabız ölçer modeli Spartan Sport Wrist HR tanıtıldı. Katılımcılar antrenman süresince bu yeni modeli deneyimleme imkanı buldular.

Kamp, katılımcıların mezuniyet sertifikalarını aldıkları tören ile son buldu.

Günlük Eğitim Programları:

Gün: Ultra Maraton’da Mental Güç ve Önemi Gün: Ultra Maraton’da Fiziksel Güç-Dayanıklılık ve Önemi Gün: Antreman Teknikleri Gün: Soru – Cevap

Katılımcılar

Suunto Sporcuları:

Ahmet Arslan / Avrupa Dağ Kros Şampiyonu

Yaşar İsmet Demiröz / Oriyantiring Milli Takım Sporcusu

Hasan Öztürk / Ultra Maraton Sporcusu

Gediminas Grinius kimdir?

2017 senesi itibari ile Ultra Trail World Tour (UTWT) takvimine kabul edilen 22 yarıştan biri olmayı başaran Salomon Cappadocia Ultra Trail’de bu yıl da co-sponsor olarak yer alacak olan Suunto, spordan vazgeçemeyen ve bu eşsiz deneyimi yerinde yaşamak isteyenleri, dünyanın en ünlü sporcularından biriyle bir araya getirecek.Ultra Patika Dünya Turu Şampiyonu Litvanya’lı atlet Gediminas Grinius

Dünya’nın en zor 10 ultra maraton yarışından biri olarak görülen Ultra Trail Du Mont Blanc (UTMB)’e ilk kez katıldığı 2014 senesinde elde ettiği 5’incilik ile tüm dikkatleri üzerine çeken Grinius, yine aynı sene İtalya’da koşulan Lavaredo Ultra Trail’de 3’üncü, Fransız adası Reunion’da koşulan Grand Raid Reunion yarışında ise 4’üncü olarak performansını tüm dünyaya kanıtladı. Geçtiğimiz sene, kariyerindeki en iyi senelerden birini geçiren Gediminas Grinius, 2016 sezonunu ‘Ultra Trail Dünya Şampiyonu’ olarak tamamladı.