Suunto ile ‘Gediminas Cappadocia Ultra Trail Kampı’ Sizi Bekliyor!

1936 yılından beri spor saatlerinde tasarım ve inovasyonun öncüsü olan Suunto, 21 Ekim’de 4.sü düzenlenecek olan ‘Salomon Cappadocia Ultra Trail’ yarışına bu yıl da co-sponsor oldu. Macera tutkunlarının vazgeçemediği yarışlardan biri olan Salomon Cappadocia Ultra Trail’in ‘yarış öncesi hazırlık kampı’, 30 Mart-2 Nisan tarihlerinde Kapadokya’da gerçekleşecek. Instagramda düzenlenecek fotoğraf yarışmasını kazanan 1 kişi, ‘Suunto&Trail Running Factory Koşu Hazırlık Kampı’na Suunto’nun davetlisi olarak katılma şansını kazanacak.

Dünyada spor saatlerinde tasarım ve inovasyonun öncüsü olan Suunto, tüm dünyada maceraperestler tarafından en çok tercih edilen marka olarak; en yüksek dağlardan en derin okyanuslara kadar, keşif tutkunlarının en iyi yol arkadaşı olmaya devam ediyor.

Bu yıl 4.sü düzenlenecek olan ‘Salomon Cappadocia Ultra Trail’ yarış öncesi hazırlık kampı, 30 Mart-2 Nisan tarihlerinde Kapadokya’da gerçekleşecek. ‘Suunto & Trail Running

Factory Koşu Hazırlık Kampı’na Instagram’da düzenlenen fotoğraf yarışmasını kazanan 1 şanslı kişi, Suunto’nun davetlisi olarak katılma şansını elde edecek. Yarışmanın detayları, Suunto Türkiye Facebook ve Instagram sayfalarında ayrıca duyurulacak.

Gediminas Grinius’la Kaçırılmayacak Bir Deneyim

2017 senesi itibari ile Ultra Trail World Tour (UTWT) takvimine kabul edilen 22 yarıştan biri olmayı başaran Salomon Cappadocia Ultra Trail’de bu yıl da co-sponsor olarak yer alacak olan Suunto, spordan vazgeçemeyen ve bu eşsiz deneyimi yerinde yaşamak isteyenleri, dünyanın en ünlü sporcularından biriyle bir araya getirecek.

Bu sene Suunto’nun katkılarıyla ilk kez düzenlenecek olan ‘Suunto&Trail Running Factory Koşu Kampı’, Ultra Patika Dünya Turu Şampiyonu Litvanya’lı atlet Gediminas Grinius önderliğinde gerçekleşecek. Ünlü ultra maraton koşucusu Aykut Çelikbaş’ın da aralarında olduğu 30 kişilik sınırlı katılımla düzenlenecek koşu kampına katılanlar; Salomon Cappadocia Ultra Trail yarışı öncesi, Gediminas’ın deneyimleri ve tecrübelerinden faydalanabilecekler.

Dünya’nın en zor 10 ultra maraton yarışından biri olarak görülen Ultra Trail Du Mont Blanc (UTMB)’e ilk kez katıldığı 2014 senesinde elde ettiği 5’incilik ile tüm dikkatleri üzerine çeken Grinius, yine aynı sene İtalya’da koşulan Lavaredo Ultra Trail’de 3’üncü, Fransız adası Reunion’da koşulan Grand Raid Reunion yarışında ise 4’üncü olarak performansını tüm dünyaya kanıtladı. Geçtiğimiz sene, kariyerindeki en iyi senelerden birini geçiren Gediminas Grinius, 2016 sezonunu ‘Ultra Trail Dünya Şampiyonu’ olarak tamamladı.