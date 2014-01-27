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Sütlü Tarhana Çorbası

Monthly Fitness
Yazı Monthly Fitness
470
56
470, 56 puan

Tarhananın köyden geleni evde yapılanı yada organik olanı makbuldür. Tok tutar ve gerçekten lezzetlidir. Çocuklarınıza da afiyetle yedireceğiniz bu tarifte tarhanayı sütle yapıyoruz. Böylelikle hem besin değerleri artıyor hemde tadı daha lezzetli oluyor…

  • 3 kaşık tarhana
  • 3 su bardağı süt
  • 2 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı çörekotu
  • 1 tatlı kaşığı nane

Tarhana ılık suda önceden bir kabın içinde açılır. Tencereye alınır ve üzerine malzemelerin hepsi eklenir, sürekli karıştırılır. Dibi tutmaması ve topaklaşmamasıiçin kaynayana kadar karıştırılır. Kaynayan tarhannın üzerine çörek otu ve nane eklenerek tatlandır…

Not: Baharatların yoğunluğunu arttırırsanız tuz kullanmanıza gerek kalmaz. Tarhana hem dometesli hemde tuzludur ayriyetten tuz eklemeniz daha fazla kalori almanıza sebep olur.

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470
56
470, 56 puan

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