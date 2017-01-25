Sürdürülebilir Besinlerin Önemi ve Bu Besinler Hakkında Bilmeniz Gereken 8 İpucu

Markette bulunan besinlerin çoğu uzun süre muhafaza edilemez. Bu besinlerin marketlere gelmesine kadar olan aşamaya bağlı olarak ortaya çıkan petrol atıkları, toprağı ve suyu kirleterek, salgınlara sebep olabilir ve bu durum gelecek nesillerin besin üretimi ve tüketimi konusunda tehlikeli sonuçlara yol açabilir.

Her ne kadar tüketiciler endüstriyel besinlerin tüketimi konusundabir takım hukuki haklara sahip olsa da, bu besinlerin tüketiminin azaltılması, sürdürülebilir besinleri daha fazla tüketmenize yardımcı olur.

Neden Sürdürülebilir Besinlere Yönelmelisiniz?

Endüstriyel besinlerin tüketiminin artmasıyla beraber tüketicilerin kafasında da bir takım soru işaretleri oluşmaya başladı.

Endüstriyel Besinler Konusundaki Artan Endişeler:

–Hayvansal gıda kaynaklı besin üretiminin, insan sağlığına olan etkilerinin yeterli derecede incelenmeyerek piyasaya sürülmesi.

–Arazide tek tip ürün yetiştirilmesi.

–Besinlerin yenilenemeyen enerji kaynaklarıyla taşınıp işlenmesi ve bu durumun çevre kirliliğine sebebiyet vermesi.

-Genetiği değiştirilmiş besinlerin hayatımıza girmesi ve bu besinlerin patentli hale getirilmesi sebebiyle besinlerin orjinal içeriğinden farklı hale getirilmesi.

Bu endişeler sonucunda her ne kadar organik besin tüketiminin daha sağlıklı olduğunun bilincine varsak, organik besinlerin popüler hale gelmesi ve bu besinlere olan talebin artması sebebiyle “organik” teriminin de artık sanayileştiğini söylemek mümkün.

SİZ HANGİ BESİNLERİ TERCİH EDİYORSUNUZ?

Mutfak alışverişlerinizde farklılığa gidebilirsiniz! Emin olun çiftçiden alışveriş yaparken harcayacağınız para, sanayileşmiş besin sistemini destekleyen paradan çok daha az. Sürdürülebilir besinleri tercih ederek hem vücudunuzu sağlıklı ve doğal besinlerle besleyecek hem de ev ekonomisinde büyük tasarruf yaratacaksınız.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BESİNLER NELERDİR?

Hepimiz alışverişe giderken etiket okumanın ne kadar büyük bir önem taşıdığını biliyoruz; ancak sürdürülebilir besinler için aynı şey geçerli değil. Çünkü bu besinlerin bir çoğu marketlerde gördüğünüz besinler gibi bir etikete sahip değiller.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BESİNLERİN ETİKETE İHTİYACI OLMAMASININ SEBEPLERİ:

–Bu besinler vücudumuzun sağlığını koruyan doğal kaynaklardır.

–Vücudumuz için sağlıklı oldukları kadar üretimin gelişimini destekleyen toprak ve doğadaki hayvanlar için de bir o kadar yararlıdır.

–Üretimleri esnasında çevreye zarar vermezler.

–Üretimde çalışan işçilerin sağlığına zarar gelmez.

–Çiftçilere daha adil bir kazanç sağlar.

Sürdürülebilir besinler, 20.yüzyıla kadar tüketilmekteydi.

Sürdürülebilir Besinler Hakkında İpuçları

Sürdürülebilir besinler daha sağlıklı ve doğal bir hayata adım atmak ister misiniz? Sizlere vereceğim 8 ipucu ile çok kolay bir şekilde bunu başarabilirsiniz.

1-Pişirmeyi Geliştirin!

Temel pişirme bilginizi geliştirerek mutfakta harikalar yaratabilirsiniz. Mutfağınızı bu doğal besinlerle zenginleştirerek hem sağlıklı hem de keyifli tarifler hazırlayabilir ve vücudunuzu çok daha iyi bir şekilde besleyebilirsiniz.

2-Yerel Besinlerle Damak Tadınızı Geliştirin!

Besinler nerede yetişiyorsa orada tüketmek önemli. Sağlıklı beslenmeyi önemsiyorsanız kaynağınızın yerel besinler olmasına dikkat edin. Bunun için besinlerin yetiştiği yerlerdeki çiftçilerin bir listesini çıkarıp nereden sipariş vereceğinizi kolaylaştırabilirsiniz.

3-Mevsime Önem Verin!

Besinleri mevsiminde tüketmeye özen gösterin. Sonbahar ve kış aylarında kök sebzeleri, yaz aylarında yeşil yapraklı sebzeler, lezzetli yaz meyveleri ve domatesi tüketmekle işe başlayabilirsiniz.

4-Bu Besinleri Korumaya Dikkat!

Eğer mevsimine göre yiyecek tüketmeye dikkat ediyorsanız katkı ve koruyucu madde içermeyen bu yiyecekleri nasıl tüketmeniz gerektiğine de dikkat etmelisiniz. Bu besinleri; konserve, dehidrasyon, dondurma, lakto-fermantasyon gibi yöntemlerle saklayabilir böylece daha uzun süre tüketmeyi başarabilirsiniz.

5-Kendiniz Yetiştirmeyi Deneyin!

Yeşil yapraklı sebzeleri kendi saksınızda yetiştirmeyi deneyerek işe başlayabilirsiniz. Yetiştirmek istediğiniz sebzeyi seçin ve onu yetiştirirken hangi koşullara ihtiyacınız olduğunu araştırın. Kendi mahsullerinizi toplamaya başladığınızda bu işin ne kadar keyifli ve lezzetli olduğunu göreceksiniz.

6-Dışarıdan Aldığınız Paketli Ürünlerden Vazgeçin! Artık Kontrol Sizde!

Kendi ekmeğinizi, yoğurdunuzu, sosunuzu veya salçanızı evde yapmak çok kolay. Bu durum sizi korkutmasın! İhtiyacınız olan tek şey sağlıklı ve doğal besinleri bulmak/yetiştirmek ve onları nerelerde kullanacağınızı ayrıntılı olarak araştırmak. Teknolojinin gelişmesiyle beraber akıllı ev aletlerinin artması da kendi tariflerinizi kendinizin hazırlaması konusunda size oldukça yardımcı olacak!

7-Paketli Ürünler Hakkında Daha Fazla Bilgiye Sahip Olun!

Marketlerde gördüğünüz paketli ürünlerin neden bu kadar ucuz olduğunu hiç düşündünüz mü? Her ne kadar sepetinize attığınız bu ürünler size pahalı gelmese de, bu ürünlerin üretim aşamalarının sağlığınıza, toprağınıza ve çevrenize verdiği zarar geri dönüşü olmayan ve pahalı etkiler yaratıyor! Besleyici bir menünün maliyeti üzerinde bir kez daha düşünün! Sürdürülebilir besinleri tükettiğinizde çok daha ucuz ve sağlıklı beslenmeniz mümkün.

8-Sağlığınız İçin Biraz Çaba Göstermekten Çekinmeyin!

Alışkın olduğunuz beslenme biçimini değiştirmek size çok zor gelebilir.Gerek uygun besini uygun yerden almak, gerek hazırlama ve saklama koşulları gözünüzde büyüyerek sizi hazır beslenmeye yönlendirebilir. Oysa sistemi oturttuğunuzda bu besinleri tüketmek çok daha sağlıklı ve keyifli. Sağlığınız söz konusu olduğunda üşenmeyin ve yeni yaşamınıza uyum sağlamak için kendinize biraz zaman verin.