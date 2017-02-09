Stresi Nasıl Azaltabiliriz?

Çeşitli uyarılara karşı ruhsal, fiziksel ve davranışsal olarak verilen tepki olarak tanımlanan stres, bir çoğumuz için yaşamı kabusa çevirebiliyor. Stresi ortadan kaldırmak mümkün olmamakla birlikte stresin seviyesini azaltmak bizim elimizde. İnsanların strese karşı verdikleri tepkiler birbirinden farklı olduğu gibi stresi azaltmak için uyguladıkları yöntemler de birbirinden farklı olabilir. Aşağıdaki önerilerden biri, birçoğu ya da hepsi stres seviyenizi kontrol etmenize yardımcı olabilir.

1 Zamanınızı yönetin

Zaman yönetimini sağlamak adına gün içerisinde yapmanız gerekenler için Günlük Yapılması Gerekenler Listesi oluşturun. Listenizin gerçekçi olmasına özen gösterin. Listenizde yer alan maddeleri önceliklerine ayırın, en önemlilerin yanına A harfi koyarak uygulamaya o maddelerden başlayın.

2 Spor yapın

Egzersiz yapmak stresin yarattığı enerjiyi dışa vurmanın en iyi yoludur. En ucuz ve en kolay egzersiz ise yürüyüştür.

3 Gevşeme tekniklerini uygulayın

Meditasyon, yoga, nefes çalışmaları gibi kolay uygulanabilir gevşeme tekniklerini öğrenip bu yöntemleri günlük aktivitenize dahil edin.

4 Kabullenin

Eğer bir sorunu değiştiremiyorsanız, bırakın gitsin.

5 Gülün

İyi bir kahkaha doğal bir yükselim yaratabilir.

6 Ara verin

Sabrınızı ve enerjinizi yeniden kazanmak için stres yaratan durumdan geçici olarak kaçın.

7 Destek alın

Endişelerinizi aileniz, arkadaşlarınız ya da bir uzmanla paylaşın.