STRES BİZİ NASIL ŞİŞMANLATIR?

Kendinizi stresli hissettiğinizde böbreküstü bezleriniz, kortizol adı verilen bir hormon salgılar. Kortizol, vücudumuzun ‘savaş ya da kaç’ güdüsünün bir parçasıdır. Kan basıncınızı yükseltir ve böylece yaklaşan tehlikeyle yüzleşebilmek için yeterince tetikte olursunuz. Ayrıca hücrelerinize karın bölgenizde yağ depolanması talimatını verir. Çünkü vücudunuz yaklaşan tehlike karşısında bir hafta boyunca sınırlı miktarda yiyecekle bir mağarada saklanma olasılığınızı da göz önüne alır.

Kortizol patlamasına bir de stres altındayken canınızın istediği şekerli ve karbonhidratlı yiyecekleri eklediğinizde, vücudunuzun kan şekerini etkin olarak metabolize edememesi anlamına gelen insulin direncine davetiye çıkarmış olursunuz. Sonuç olarak, daha fazla enerjiyi yağ olarak depolarsınız. Kilo vermekte zorlanır ve kilo almaya başlarsınız.

Kortizol ve yaşadığınız adrenalin patlamasının diğer unsurları başlangıçta metabolizmanızı hızlandırır ve iştahınızı azaltır. Böylece karşı karşıya olduğunuz tehlikeye odaklanabilirsiniz. Ancak patlamanın etkisi geçtiğinde kurt gibi acıktığınızı hissedersiniz. Çünkü vücudunuz, bu fazla kan şekeri ve yağı, size saldıran bir mamuttan kaçmaya çalışırken yakacağınızı varsayar ve bu aktivitede harcanacak enerjiyi telafi etmek için bir miktar açlık yaratır.

Ancak adrenalin patlamasına neden olan acil durum, bir arkadaşınızla yaşadığınız bir tartışma veya ağlayan bir bebekse, göstereceğiniz çaba büyük ihtimalle fiziksel değil duygusal olacaktır. Dahası tuzak düşünce ve tutumlar nedeniyle fazladan stres yarattıysanız, stres ve ardından gelen açlık seviyeniz artacaktır. Ve sonuç olarak artık kendinizi vücudunuzun ihtiyaç duymadığı yiyecekleri yerken bulursunuz.

Kortizol hem bağışıklık sisteminizi bastırır hem de serotonin ve dopamin stoğunuzu tüketerek önce endişeye yol açar, ardından da size depresyona sokar. Ayrıca size yemek yemeye yönelten biyokimyasal koşulları yaratır.

Son olarak karnınızın çevresindeki yağ hücreleri kortizol ve yüksek insulin seviyelerine karşı hassastır. Vücudun bu bölümü enerji depolama konusunda da önemli rol oynar. Bu nedenle fazla stres çoğu zaman karın bölgemizden kilo almamıza yol açar.

Yapılan bir araştırma, karın bölgesinde fazla yağ olan kadınların, daha çok kalça bölgesinde yağ olan kadınlara kıyasla stresli işlerden daha fazla etkilendiğini ve daha fazla kortizol ürettiğini ortaya koydu. Yani daha düz bir karına sahip olmak istiyorsanız hayatınızdaki stresi azaltmalısınız.