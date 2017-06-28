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Sporu Yaşam Biçimi Haline Getirenlere: SPORTS & MERITS
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Sporu Yaşam Biçimi Haline Getirenlere: SPORTS & MERITS

1.3k
86
1.3k shares, 86 points

Sports & Merits; spor yapmak için tek bir spor salonuna bağlı kalmak mecburiyetine son veren, spor yapma anlayışına getirdiği yepyeni bakış açısıyla fark yaratıyor. Sporu yaşam biçimi haline getirenlere, 60’ı aşkın anlaşmalı spor merkezinde, 40 branşta spor yapma imkanını tek üyelikle sunuyor.

Türkiye’nin en esnek spor üyeliği olarak, çalışanlara, yoga, fitness, yüzme, kick box, dans gibi 40’ı aşkın branşta spor yapma imkanını, istenen gün ve saatte, anlaşmalı lokasyonlarda tek üyelikle en uygun fiyata sunan Sports & Merits, İstanbul, İzmir ve Ankara’da, spor tutkunlarını bekliyor.

Tek bir kulüp üyeliğinden daha da uygun fiyat

S&M’in Premium ve Klasik üyelik paketlerinden birini seçtiğinizde, akıllı telefonunuzdan ya da tabletinizden, o an çevrenizde bulunan üye spor merkezlerinden tercih ettiğinize gidebilir, ihtiyacınıza uygun spor branşını istediğiniz süreyle yapabilirsiniz. Üstelik bu servisi tek bir kulüp üyeliğinden daha uygun fiyata alabilir, yıllık üyeliklerde üyeliğinizi sınırsız dondurabilir, arzu ettiğinizde kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Kendi zaman planına uygun esneklikte, istediğin zaman

Sabah evinizin yakınında pilates, öğlen ofisiniz çevresinde kardiyo, akşam katılacağınız davet öncesinde spinning, ya da iş seyahati için şehir dışında, dilediğiniz üye spor merkezinde, günde, saatte, istediğiniz branşta spor yapma imkanı sunan S&M, üye olduğu tek spor merkezinin imkanlarıyla sınırlı kalmak istemeyenlerin hayatını kolaylaştırıyor.

NE İSTERSEN

Sport Merits fiyat

Türkiye’nin en esnek spor merkezi üyeliği;  yoga, fitness, yüzme, dans gibi 40’i aşkın branş

NEREDE İSTERSEN

Sport Merits

Tek üyelikle İstanbul, Ankara, İzmir’de; yakında tüm Türkiye’deki anlaşmalı spor merkezlerinde

NE ZAMAN İSTERSEN

Sport Merits üyelik

Kendi zaman planına uygun esneklikte, istediğin zaman

 

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1.3k
86
1.3k shares, 86 points

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