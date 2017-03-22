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Sporcularda Suyun Ã–nemi

Melike Cebi
YazÄ± Melike Cebi
469
54
469, 54 puan
sporcularda su tÃ¼ketiminin Ã¶nemi

HÃ¼crelerin yaÅŸamsal faaliyetleri ve bu sayede vÃ¼cut fonksiyonlarÄ±nÄ±n yerine getirilmesi, vÃ¼cudun su dengesinin korunmasÄ± ile mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Bu dengenin korunmasÄ± yani â€˜â€™hidrasyonâ€™â€™, sporcunun baÅŸarÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶nemli bir parÃ§asÄ±dÄ±r. VÃ¼cuttan su kaybÄ± (dehidrasyon) sporcunun performansÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rebilir. Ä°yi bir hidrasyon saÄŸlamak iÃ§in, kiÅŸisel sÄ±vÄ± gereksinimlerinin bilinmesi gerekir. Terleme oranÄ±na baÄŸlÄ± olarak sÄ±vÄ± gereksinimleri kiÅŸiler arasÄ±nda deÄŸiÅŸiklik gÃ¶sterir. Terleme oranÄ±nÄ± belirlemenin en pratik yolu egzersizden Ã¶nce ve sonra tartÄ±lmaktÄ±r. Bu iki aÄŸÄ±rlÄ±k arasÄ±ndaki fark, egzersiz sÄ±rasÄ±nda kaybedilen vÃ¼cut suyudur. Terleme oranÄ±(saatte); vÃ¼cuttan kaybedilen su miktarÄ±nÄ±n, yapÄ±lan egzersizin sÃ¼resine (dakika olarak) bÃ¶lÃ¼nmesi ve 60 ile Ã§arpÄ±lmasÄ± sonucu bulunur. Antrenman sonrasÄ± toparlanma iÃ§in kaybedilen vÃ¼cut suyunu yerine koymak, hayati Ã¶nem taÅŸÄ±r.

Egzersiz sÃ¼resince kaybedilen vÃ¼cut suyunun yerine konmasÄ±, dehidrasyonu Ã¶nlemek ve sakatlanmalardan kaÃ§Ä±nmak kadar, performansÄ± korumak iÃ§in de gereklidir. Ã‡ok az dÃ¼zeyde dehidrasyon (vÃ¼cut aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n %2 kaybÄ±) bile, egzersiz performansÄ±nÄ± olumsuz yÃ¶nde etkileyecek olan kas ve vÃ¼cut bitkinliÄŸi ile sonuÃ§lanabilir.

SÄ±vÄ± TÃ¼ketim Ã–nerileri

Aktiviteden 1 gÃ¼n Ã¶nce Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  SÄ±k aralarla su ve/veya sÄ±vÄ± tÃ¼ketimi

Aktivite Ã¶ncesi Ã¶ÄŸÃ¼nde Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  2-3 su bardaÄŸÄ± su

Aktiviteden 2 saat Ã¶nceÂ  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  2-2,5 su bardaÄŸÄ± su

Aktiviteden Â½ saat Ã¶nce Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  2 su bardaÄŸÄ± su

Aktivite sÃ¼resince Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â½ su bardaÄŸÄ± suÂ  Â (her 10-15 dakikada)

Aktivite sonrasÄ±nda Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â Her yarÄ±m kilo vÃ¼cut aÄŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± kaybÄ± iÃ§in 2-3 su bardaÄŸÄ± su

Aktiviteden 1 gÃ¼n sonraÂ  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  SÄ±k aralÄ±klarla su/sÄ±vÄ± tÃ¼ketin.

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