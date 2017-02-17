Sporcularda Su TÃ¼ketiminin Ã–nemi

Su, insan vÃ¼cudunu meydana getiren en Ã¶nemli kimyasal bileÅŸimdir. Ortalama yetiÅŸkin bir insanÄ±n vÃ¼cut aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k %60â€™lÄ±k kÄ±smÄ±nÄ± su oluÅŸturmaktadÄ±r. Bu oran bireyin cinsiyeti, yaÅŸÄ±, fiziksel uygunluk dÃ¼zeyi ve vÃ¼cut yaÄŸ yÃ¼zdesine baÄŸlÄ± olarak farklÄ±lÄ±k gÃ¶sterir.

VÃ¼cutta biriken toksinleri atmak ve vÃ¼cudun Ä±sÄ± dengesini saÄŸlamak iÃ§in idrarla yaklaÅŸÄ±k 1500, deri yoluyla 500, dÄ±ÅŸkÄ± ve solunum ile 300â€™er ml (toplamda yaklaÅŸÄ±k 2,5 lt) su kaybedilmektedir. Bu miktarlar sporcular iÃ§in daha da fazladÄ±r. Sporcular iÃ§in sÄ±vÄ± gereksinmesi enerji ihtiyacÄ± ile paralel olarak 1:1,5 (bire bir buÃ§uk) oranÄ±nda hesaplanabilir. Yani 3000 kalori ihtiyacÄ± olan bir sporcunun 4500 ml yani 4,5 litre sÄ±vÄ± gereksinmesi vardÄ±r.Â Bu miktar yapÄ±lan aktiviteye, ortamÄ±n sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±na ve aktivitenin sÃ¼resine baÄŸlÄ± olarak deÄŸiÅŸebilmektedir.

Sporcular iÃ§in su tÃ¼ketimini egzersiz Ã¶ncesi, egzersiz sÄ±rasÄ± ve egzersiz sonrasÄ± olmak Ã¼zere Ã¼Ã§ ana baÅŸlÄ±k altÄ±nda toplayabiliriz.

Egzersiz Ã–ncesi

-24 saatte yeterli sÄ±vÄ± ( 1.5 ml /kkal)

-2 saat Ã¶nce 400-600 ml (ort. 500 ml)sÄ±vÄ±-idrar Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± iÃ§in zaman var.

-Egzersizden hemen Ã¶nce 125-250 ml

Egzersiz SÄ±rasÄ±nda

-600-1200 ml/saat veya her 15-20 dakikada 150-300 ml su

-15-20 derece sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda % 4-8 CHO iÃ§eren sporcu iÃ§ecekleri (0.5-0.7 g/L Na iÃ§eriÄŸi)

Egzersiz SonrasÄ±nda

-Kesin bir Ã¶neri yoktur

-Egzersiz Ã¶ncesi ve sonrasÄ± farkÄ±n % 150-200â€™Ã¼ sÄ±vÄ± verildiÄŸinde tam bir rehidrasyon saÄŸlanabilir.

GereÄŸinden Az Su TÃ¼ketiminin SonuÃ§larÄ±

VÃ¼cudun susuz kalmasÄ± (dehidratasyon) sporcuyu gÃ¼Ã§sÃ¼z dÃ¼ÅŸÃ¼ren en Ã¶nemli noktalardan biridir. VÃ¼cut sÄ±vÄ± miktarÄ±ndaki minimal deÄŸiÅŸimler bile (% 1-2) dayanÄ±klÄ±lÄ±k performansÄ±na olumsuz etkilemekle beraber organlarda da ciddi zararlara yol aÃ§abilir. Bu durumda vÃ¼cut ihtiyacÄ± olan sÄ±vÄ±yÄ± kandan alÄ±r, bu da kanÄ±n yoÄŸunlaÅŸmasÄ±na baÅŸta kalp olmak Ã¼zere Ã§eÅŸitli organlarÄ±n zorlanmasÄ±na neden olur.VÃ¼cutta oluÅŸan sÄ±vÄ± kaybÄ± beraberinde organizmada ÅŸu deÄŸiÅŸimleri meydana getirmektedir.

Toplam plazma hacminde dÃ¼ÅŸme

VÃ¼cut iÃ§ Ä±sÄ±sÄ±nda artÄ±ÅŸ (rektal Ä±sÄ±)

Kalp atÄ±m hÄ±zÄ±nda artÄ±ÅŸ

Kalp dakika volumÃ¼nde azalma

Metabolik atÄ±klarÄ±n uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± yavaÅŸlama ve hÃ¼cresel metabolizmayÄ± deÄŸiÅŸtirmektedir.Bu yÃ¼zden sporculara antrenman veya maÃ§ Ã¶ncesi, esnasÄ± ve sonrasÄ±nda yeterli dÃ¼zeyde ve uygun Ã¶lÃ§Ã¼tlerde sÄ±vÄ± alma alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kazandÄ±rÄ±lmasÄ± gerekmektedir.