Sporcular İçin Seyahatte Beslenme

Günümüzde uzun iş seyahatlerine çıkılmasıyla birlikte çalışma hayatına ayrılan süre de artmaktadır. Çalışma hayatında uzun seyahatlere çıkmak her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Öyle ki TÜİK’İN 2013 araştırmalarına göre Türkiye’de yurtdışına çıkan insanların yarısı kültürel, eğlence, gezi amacı taşırken 3 te 1 i de iş için seyahat ediyor.

Profesyonel sporcular, sanatçılar, dansçılar uzun süreli seyahatlere çıkan meslek gruplarına örnek verilebilir. Ne yazık ki bu iş seyahatleri özellikle sporcuların genel yeme alışkanlıklarını yeni çevreden ve antrenman programındaki değişikliklerden, dikkat dağınıklığından ve farklı yiyeceklerle karşılaşmalarından dolayı önemli şekilde etkiler ve bu etki de performanslarına yansıyabilir. Seyahat ederken en sık karşılaşılan temel besinsel değişikliklere besin ögelerinin karşılanmasındaki ,enerji alımı dengesindeki ,vücutta gerekli sıvınıjn korunmasındaki ve besin güvenliğinde meydana gelenler örnek verilebilir.

Seyahatin tüm aşamalarını düşünerek yapacağınız iyi bir program karşılaşacağınız sorunların pek çoğunu çözer. O halde gerçek bir yolculuğa çıkmadan önce gözlerinizi kapatın ve birlikte sanal bir seyahate çıkalım.

Yolculuğunuz Başlamadan Önce

Evden ayrılmadan önce kendi deneyimleriniz ve gideceğiniz yere daha önceden seyahat etmiş insanların deneyimleri sizi bekleyen sorunlar ve çözüm yolları için iyi bir kaynak olacaktır

Seyahatinizi değerlendirirken yolculuğun kendisi, varacağınız yerdeki besin kaynakları , bireysel gereksinmeleriniz ve yeme-içme planınız , bölgeden kaynaklı özel besin gereksinmeleriniz , seyahat sırasında ve sonrasında oluşabilecek sağlık sorunlarına karşı almanız gereken önlemleri dikkate almalısınız.

Seyahat gününde uçağa binmeden önce iyi dengelenmiş bir öğün tüketmeniz ve uçuşta içmek için büyük bir şişe suyu yanınıza almanız güzel bir başlangıç olacaktır.

Eğer uçakla seyahat edecekseniz havayolu şirketinin verdiği yemekler damak tadınıza uygun olmayabilir. Bu nedenle pek çok havayolu şirketi sizlere yolculuktaki yemeğinizi önceden belirleme imkanı sunmaktadır.Sizler de tam tahıl ekmekli sandviç ve wraplar,salatalar gibi iyi yemeklerden seçerek önceden planınızı yapabilirsiniz.

Ayrıca yolculuğunuzun süresine göre yanınıza alacağınız sağlıklı atıştırmalıklar da fazla enerji alımınızı engelleyecektir.Sağlıklı atıştırmalıklara şunlar örnek verilebilir:

Toz sporcu içecekler

Çubuk krakerler

Düşük yağlı muffin

Müsli,yulaf ezmesi gibi kuru tahıllar

Sebze çubukları,meyve sebze cipsleri

Cig badem,fındık,ceviz vb yagli tohumlar

100 meyve suyu veya sebze suları

Bitter çikolata

Taze meyve

Protein barlar veya meyve barlari

poşet ton balığı

Proteini artirilmis sutler

Yanınıza alacağınız bu yiyecekleri atıştırmalıkları desteklemek veya yemeklere eklemek veya müsabakanın özel ihtiyaçlarına destek için kullanabilirsiniz. Ayrıca yanınızda götürmeniz için sizlere hazırladığım bu 2 tarifi de kullanabilirsiniz.

TATLI ATIŞTIRMALIK

SEVENLERE

2 adet yumurta akı

3 yemek kaşığı yulaf ezmesi

2 yk yulaf kepeği

1 yemek kaşığı bal

1 çay bardağı meyve kurusu

10 adet çiğ kırık badem

1 tatatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı vanilya

1 paket kabartma tozu

Yapılışı:

1-Yumurta akı,bal ,yulaf ezmesini ve yulaf kepeğini tel karıştırıcı ile çırpın

2-Karışımın içine meyve kurusu,çiğ badem,tarçın,vanilya ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın.

3-Harcınıza 2 yemek kaşığını kullanarak top şekline getirin ve fırın tepsisinde yağlı kağıtların üzerine dizin

4-180 C de 20-25 dk pişirin.

TUZLU ATIŞTIRMALIK SEVENLERE

1 adet yumurta

4 yk yulaf kepeği ( ya da yulaf ezmesini rondodan geçirip, un haline getirebilir veya kepekli un kullanabilirsiniz )

Yarım su bardağı bardağı light süt

1 paket kabartma tozu

3 kaşık lor peyniri

1 yk keten tohumu

Maydanoz

Toz kırmızı biber

Yapılışı:

1-Çırpma kabına yumurta ,yulaf kepeği, süt, kabartma tozunu koyup , mikserle çırpın.

2-İçine lor peyniri , ince kıyılmış maydonoz,kırmızı biber ekleyip, kaşıkla karıştırın.

3-Silikon muffin kaplarını yağlamadan, 10-11 tane muffin kabına peynirli harcı paylaştırın.

4-Fırını 180 derece 5 dakika ısıtın, 25 dakika pişirin.