sonbaharda-canlanin

Yaz mevsiminin o güzel sıcaklarını uğurlarken sonbaharın getirdiği havalarla kendinizi yorgun , halsiz ve isteksiz hissetmeye başladığınızı duyar gibiyim. Havaların soğuması iştah kontrolumüzü, yaşam kalitemizi, uyku düzenimizi, çalışma tempomuzu etkileyebilir. Bunları yenebilmek için mevsimin getirdiği o rengarenk besinlerle tabağınızı ve vücudunuzu zinde tutmanız mümkün. Aslında o kadar şanslıyız ki karpuzla mandalinayı, yeşil fasulye ile pırasayı tezgahlarda yan yana gördüğümüz dönemdeyiz.. Bir mevsimin sonu diğerinin başlangıcında doğru besinlere yönelerek vücudunuzu daha canlı ve bağışıklık sisteminizi daha güçlü hale getirebilirsiniz.

ANTİOKSİDAN İÇEREN BESİNLERE YER VERİN

Mevsim geçişleri metabolizma hızının değişmesine, bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve hastalıklara davetiye çıkarmaktadır. Bu dönemde hücrelerimizin baş düşmanı serbest radikallerin işlevlerini, antioksidan olarak da görev yapan A, C, E vitaminlerini ile selenyum, çinko, magnezyum gibi mineralleri içeren besinler sayesinde önleyebiliriz.

A vitamini : Bağışıklık sisteminizi güçlendirir, yaşlanmayı geciktirerek sonbaharda da cildinizin güzelleşmesini sağlar.En fazla turuncu,kırmızı renkte sebze ve meyvelerde olmakla birlikte, ıspanak,brokoli,kabak gibi sebzelerde de vardır. Mevsimin son domateslerini tüketip, balkabağı, havuç, pancar gibi besinlere sofranızda yer açabilirsiniz.

C vitamini: Maydanoz, tere, roka, brokoli, ıspanak, portakal, limon, mandalina, greyfurt, kivi, nar gibi besinler bol miktarda C vitamini içerir.

E vitamini: Fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumlarda ve bunlardan elde edilen yağlarda, bezelye, fasulye ve yeşil yapraklı sebzelerde bulunur.

Çinko: Kabuklu deniz ürünleri, et, tavuk, balık ve süttür. Diğer kaynakları, peynir, tam taneli tahıllar ve kuru baklagillerdir.

Selenyum: Özellikle et, sakatat, deniz ürünler, süt ürünleri, tahıllar, yumurta, mantar, susam, sarımsak en iyi kaynaklarıdır.

Magnezyum: Yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, sert sular, muz, avokado, kakao, çikolata, fındık, ceviz ve kabak çekirdeği gibi yiyecekler magnezyumun önemli kaynaklarıdır.

DEPRESYONA KARŞI OMEGA-3

Havaların kapalı olması güneşi yeteri kadar görememeyi sizi olumsuz etkilemesine izin vermeyin. Yapılan araştırmalar, omega-3 tüketiminin ruh sağlığına iyi geldiğini ortaya koyuyor. Omega-3 yağ asitleri sinir hücrelerinin sağlıklı bir hücre zarına ve sağlıklı bir bağırsak sistemine sahip olunmasını sağlıyor. Bu da demek oluyor ki sağlıklı bir hücre,sağlıklı bir bağırsak, sağlıklı bir ruhsal durum.. Sonbaharda beslenmenize balık, keten tohumu, ceviz, vb. Omega-3’ten zengin yiyeceklere yer vermelisiniz.

CANLANDIRICI BİTKİ ÇAYLARI İÇİN

Gün içerisinde kolaylıkla hazırlayacağınız bir çay ile bağışıklık sisteminizi korumanız mümkün. Ihlamur, ekinezya, karabiber, zencefil ve çubuk tarçını demleyin. İçerisine kabuklarıyla dilimlediğiniz bir elmayı ve limon dilimleri ekleyip kaynamasına yakın ısıtıp,sıcak veya soğuk şekilde tüketebilirsiniz.

PROBİYOTİKLERLE GÜÇLENİN

Probiyotik etki gösteren besinler özellikle bağırsak florasını geliştirerek bağışıklık sistemini güçlendirir. En iyi probiyotik kaynaklarından olan probiyotik yoğurt, ayran, kefir, süt ve peyniri gün içerisinde dengeli bir şekilde yer veriniz.

SONBAHARIN ZENGİNLİĞİNDEN FAYDALANIN

Sonbaharla birlikte pırasa, karnabahar, ıspanak, kereviz, lahana ve brokoli gibi zengin içerikli sebzelere yer verin ve günde 5-6 porsiyon taze meyve-sebze tüketin.

Sağlıklı beslenmenin yanı sıra, haftada 2-3 gün yaptığınız egzersiz ile mutluluk hormonu ‘serotonin’i artırarak kilo alımına karşı önlemizi alın ve günlük 1,5-2 litre su tüketmeyi de ihmal etmeyin.