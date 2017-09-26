Sonbaharda Bağışıklık Sistemini Güçlendir

Sağlığımız için olmazsa olmaz sistem hiç şüphesiz ki vücudumuzun immün sistemi yani bağışıklık sistemidir. Bağışıklık sistemi, vücudu bakteri ve virüslere, birçok yabancı maddeye ve kanser hücrelerine karşı korur. Bu görevi ise, milyarlarca kan hücresi ve proteinlerin organize bir şekilde çalışması sonucu gerçekleştirir.

Bağışıklık (immün) Sistemini Zayıflatan ve Çökerten Nedenler:

Kötü beslenme alışkanlıkları

Protein, vitamin ve mineral alımının yetersizliği

Alkol, sigara, uyuşturucu

Ağır metaller, hormonlar, genetik yapısıyla oynanmış gıdalar

Kimyasal ilaçlar

Serbest radikaller

Beden ve çevre için gereken temizlik kurallarına uyulmaması

Hava kirliliği

Egzersiz azlığı, hareketsizlik

Şişmanlık

Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar

Uyku saatlerinin düzensizliği

Güneş ışığının azlığı

Bunlardan özellikle beslenme drekt olarak vücudun direncine ve mikroplara etki edebilmektedir. Fazla yorgunluk, travmalar, yanıklar vb vücutta protein yıkımına ve böylece direncin azalmasına neden olur. Protein ve enerji bakımından yetersiz ve kötü beslenme durumlarında bağışıklık sisteminde görevli yapıların vücudumuzu savunma gücü zayıflar.Beslenme yetersizliği özellikle çocuklukta hastalıklara yakalanmada büyük rol oynamaktadır.

Güçlü bir bağışıklık sisteminin yolu ise hiç şüphesiz sağlıklı beslenmeden geçiyor. İşte beslenme önerileri.