Sonbahar İçin Altın Beslenme Önerileri

Mevsim geçişlerinde hasta olmamak için güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak önemli. Güçlü bir bağışıklık sisteminin yolu ise hiç şüphesiz sağlıklı beslenmeden geçiyor. İşte sizi sonbahar için beslenme ile demir gibi yapacak beslenme önerileri.

Kahvaltıyı atlamayın. Kalsik kahvaltı sevenlerdenseniz yumurta, peynir, tam tahıllı ekmek ve bol yeşillikli bir kahvaltı yapın. Farklı tatlar olsun derseniz yoğurt/süt-yulaf-meyve üçlemesini deneyin. Hiç vaktim yok dışardayım diyorsanız poğaça/börek yerine tost/sandviç tercih edin. Kahvaltıda yumurtanın yanında C vitamininden zengin maydanoz, biber gibi besinleri tercih ederek demir emilimini arttırabilirsiniz.

Meyve ve sebzeler mutlaka sofranızda olsun. Bu sayede güçlü bir bağışıklık için olmazsa olmaz başta C vitamini olmak üzere vitamin ve mineral, aynı zamanda posa ihtiyacınızı karşılamış olursunuz. Bu aylarda özellikle sigara içenlerin içmeyenlere göre iki kat fazla C vitamini tüketmesi gerekmektedir.

Balık yiyin. Balık mevsimi açılmışken güçlü bilişsel yetenekler ve bağışıklık için sofralarınızda haftada 2-3 kez balığa yer verin. Balığı kızartmak yerine buğulama/ızgara/fırın olarak tercih edin.

Probiyotiklerden zengin beslenin. Unutmayın ikinci beynimiz bağısaklar! Kefir, probiyotik destekli yoğurt ve içecekler tüketin, iyi bir sindirim sistemi ve bağırsak sağlığınız için gerekiyorsa probiyotik desteği tablet/saşe kullanabilirsiniz.

Posa alımınızı arttırın. Sağlıklı bir bağırsak ve güçlü bir bağışıklık sistemi için günlük 25-30 g posa alınmalı. Kurubaklagiller,tam tahıllı besinler, sebze ve meyveler posadan zengin besinlerdir.

Yeterli protein alın. Güçlü bir bağışıklık sistemi ve tokluk için proteinler olmazsa olmazdır. Yağsız et, tavuk, balık, hindi, yumurta, süt, peynir ve yoğurt ile hayvansal protein; kurubaklagiller ile bitkisel protein alabilirsiniz.

Omega-3 den zengin beslenin. Omega 3; yağlı balıklar olan somon, sardalye, ton, uskumru, yağlı tohumlar olan ceviz, badem, nohut, keten tohumu, kuş üzümü ve yeşil yapraklı sebzelerde bulunur.

Havaların soğumasıyla birlikte vücut ısı değişikliğine uyum sağlayabilmek için harcamış olduğu enerjiyi azaltır. Kilo almak istemiyorsanız aldığınız kalori ile yaktığınız kalorinin eşit olması gerekmektedir. Dolayısıyla mutlaka haftada 2 -3 kez egzersiz yapmaya çalışın. En basit olan ise hiç şüphesiz yürümek!

Su içmek görev unutmayın! Havaların soğumasıyla artık susamıyorum diyerek su tüketimini ihmal etmeyin. Su içmek için susamayı beklemeyin, su içmeyi görev sayın. Her gün 8-10 bardak su!