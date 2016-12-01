Sonbahar Detoksu İle Daha Güçlü Olun!

Sonbaharda, hastalıklardan korunabilmek için bağışıklık sistemini biraz daha güçlendirmemiz gerekiyor. Hastalıksız ve enerjik bir sonbahar geçirmek istiyorsanız tavsiyelerimi dikkate almanızı öneririm. Soğuk algınlığı, grip ve nezleye yakalanmamak için güçlü bir savunma mekanizması oluşturmak önemlidir, bunun için de besinlerden maksimum derecede yararlanmak gerekir. Yaz tatili sırasında vücudunuza iyi bakmamış ve kilo almış olabilirsiniz. Yeni ve etkili bir başlangıç yapıp, aldığımız kiloları kontrol altına alıp, sonbahar aylarına fit girebilmemiz için sonbahar detoksu fırsatını değerlendirebilir ve vücudunuza reset atabilirsiniz.

Tüm toksinlerden arınma anlamına gelen ‘Detoks’ kelimesini dilimize iyice yerleşti. Peki, gerçek anlamda detoks uygulaması nasıl yapılır? Aldığımız toksinleri temizleyen tek organımız karaciğer’imizdir. Detoks yaparken vücudun PH dengesini kurmak çok önemlidir. Özellikle de mevsim geçişlerinde detoks programı uygulanabilir ancak en iyi sonucu alabilmek için mutlaka bir uzman eşliğinde uygulanmalıdır.

Neden Sonbahar Detoksu Yapmalıyım?

Her gün en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketmiyorsanız

Yeterli su içmiyor, alkol, şeker ve kafein tüketiyorsanız

Stres altında ve yoğun çalışıyorsanız

Sık seyahat ediyorsanız

Ödem, gaz, şişkinlik, kabızlık yaşıyorsanız

Hareketsiz yaşam sürüyorsanız

Yukarıdaki maddelere verdiğiniz ‘’2’’ EVET cevabı ‘DETOKS’ yapmanızın gerekliliğini göstermektedir.

Detoksun Yararları

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir

Toksinlerden arındırır

Duraksama dönemine girmiş ve direnç gösteren kilolarda etki gösterir

Metabolizmayı hızlandırıcı etki gösterip belirgin bir incelme ve kilo kaybı yaratabilir

Günlük 45 dakikalık aktiviteler bu etkiyi artar ve kalıcılık sağlanabilir

Detoks Prensipleri

Vücutta toksin yaratan etkileri atmak için doğal ve katkısız beslenme ana prensiptir. Vitamin ve mineral dengesi için sebze ve meyvelerin ağırlıklı olduğu ana öğünler, sebze ve meyve suları ile desteklenmiş ara öğünler, tam tahıl ürünleri, kurubaklagiller, balık, yoğurt, kefir gibi probiyotik besinler, yağlı tohumlar, bol su sağlıklı bir detoks programı içerisinde yer almalıdır. Böyle bir beslenme şeklini en az 3 gün, maksimum 7-10 gün boyunca uygulanabilirsiniz. Detoksun etkisi görebilmek için kafein, alkol, sigara, doymuş yağ ve hazır ürünlerden uzak durmalısınız. Programınızı egzersiz, masaj ve sauna ile desteklerseniz en iyi sonucu alırsınız.

Sonbahar Detoksu programlarında kullanılacak meyve ve sebzeler önemlidir. Sonbahara doğru uygulanan detoks programlarında; brokoli, lahana, kabak, yer elması, kereviz, ıspanak, karnabahar, soğan, havuç, tatlı patates, sarımsak, soğan, greyfurt, nar, kivi, portakal, mandalina, hindiba, zencefil, zerdeçal yer almalıdır.

Bol su tüketiminin yanında sıvı ihtiyacının bir kısmı sebze ve meyve sularından karşılanmalıdır. Zencefil, hindiba, rezene, mate, kiraz sapı, mısır püskülü ise vücuttan fazla suyun atılmasına yardımcı olur. Rahatlamak için papatya, adaçayı, rezene, ısırgan, ekinezya, melisa çaylarını limon ilavesiyle tercih edebilir ve bu ritüeli gün boyu 4-5 kez tekrarlayabilirsiniz. Greyfurt, mandalina ve portakal suyu da içerdikleri C vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendirici etki gösterir. Sebze suları için kereviz, hindiba, havuç taze olarak hazırlanabileceği gibi karışım halinde ve organik olanların program boyunca tüketilmesi de mümkündür.

Moso Detoks Çorba

2 kabak, 2 domates, 1 tatlı kırmızıbiber, 1 soğan, ½ demet dereotu, 2 yemek kaşığı kinoa, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, az tuz 6 bardak su ile haşlanıp taneli olarak doyana kadar içilebilir.

***Haftada 2-3 akşam yanında bol yeşillikli bir salata ile doyana kadar içilebilir.

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