Sonbahar Detoksu İle Daha Güçlü Olun!

Sonbaharda, hastalıklardan korunabilmek için bağışıklık sistemini biraz daha güçlendirmemiz gerekiyor. Hastalıksız ve enerjik bir sonbahar geçirmek istiyorsanız tavsiyelerimi dikkate almanızı öneririm. Soğuk algınlığı, grip ve nezleye yakalanmamak için güçlü bir savunma mekanizması oluşturmak önemlidir, bunun için de besinlerden maksimum derecede yararlanmak gerekir. Yaz tatili sırasında vücudunuza iyi bakmamış ve kilo almış olabilirsiniz. Yeni ve etkili bir başlangıç yapıp, aldığımız kiloları kontrol altına alıp, sonbahar aylarına fit girebilmemiz için sonbahar detoksu fırsatını değerlendirebilir ve vücudunuza reset atabilirsiniz.
Tüm toksinlerden arınma anlamına gelen ‘Detoks’ kelimesini dilimize iyice yerleşti. Peki, gerçek anlamda detoks uygulaması nasıl yapılır? Aldığımız toksinleri temizleyen tek organımız karaciğer’imizdir. Detoks yaparken vücudun PH dengesini kurmak çok önemlidir. Özellikle de mevsim geçişlerinde detoks programı uygulanabilir ancak en iyi sonucu alabilmek için mutlaka bir uzman eşliğinde uygulanmalıdır.
Neden Sonbahar Detoksu Yapmalıyım?
- Her gün en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketmiyorsanız
- Yeterli su içmiyor, alkol, şeker ve kafein tüketiyorsanız
- Stres altında ve yoğun çalışıyorsanız
- Sık seyahat ediyorsanız
- Ödem, gaz, şişkinlik, kabızlık yaşıyorsanız
- Hareketsiz yaşam sürüyorsanız
Yukarıdaki maddelere verdiğiniz ‘’2’’ EVET cevabı ‘DETOKS’ yapmanızın gerekliliğini göstermektedir.
Detoksun Yararları
- Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir
- Toksinlerden arındırır
- Duraksama dönemine girmiş ve direnç gösteren kilolarda etki gösterir
- Metabolizmayı hızlandırıcı etki gösterip belirgin bir incelme ve kilo kaybı yaratabilir
- Günlük 45 dakikalık aktiviteler bu etkiyi artar ve kalıcılık sağlanabilir
Detoks Prensipleri
Vücutta toksin yaratan etkileri atmak için doğal ve katkısız beslenme ana prensiptir. Vitamin ve mineral dengesi için sebze ve meyvelerin ağırlıklı olduğu ana öğünler, sebze ve meyve suları ile desteklenmiş ara öğünler, tam tahıl ürünleri, kurubaklagiller, balık, yoğurt, kefir gibi probiyotik besinler, yağlı tohumlar, bol su sağlıklı bir detoks programı içerisinde yer almalıdır. Böyle bir beslenme şeklini en az 3 gün, maksimum 7-10 gün boyunca uygulanabilirsiniz. Detoksun etkisi görebilmek için kafein, alkol, sigara, doymuş yağ ve hazır ürünlerden uzak durmalısınız. Programınızı egzersiz, masaj ve sauna ile desteklerseniz en iyi sonucu alırsınız.
Sonbahar Detoksu programlarında kullanılacak meyve ve sebzeler önemlidir. Sonbahara doğru uygulanan detoks programlarında; brokoli, lahana, kabak, yer elması, kereviz, ıspanak, karnabahar, soğan, havuç, tatlı patates, sarımsak, soğan, greyfurt, nar, kivi, portakal, mandalina, hindiba, zencefil, zerdeçal yer almalıdır.
Bol su tüketiminin yanında sıvı ihtiyacının bir kısmı sebze ve meyve sularından karşılanmalıdır. Zencefil, hindiba, rezene, mate, kiraz sapı, mısır püskülü ise vücuttan fazla suyun atılmasına yardımcı olur. Rahatlamak için papatya, adaçayı, rezene, ısırgan, ekinezya, melisa çaylarını limon ilavesiyle tercih edebilir ve bu ritüeli gün boyu 4-5 kez tekrarlayabilirsiniz. Greyfurt, mandalina ve portakal suyu da içerdikleri C vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendirici etki gösterir. Sebze suları için kereviz, hindiba, havuç taze olarak hazırlanabileceği gibi karışım halinde ve organik olanların program boyunca tüketilmesi de mümkündür.
Moso Detoks Çorba
2 kabak, 2 domates, 1 tatlı kırmızıbiber, 1 soğan, ½ demet dereotu, 2 yemek kaşığı kinoa, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, az tuz 6 bardak su ile haşlanıp taneli olarak doyana kadar içilebilir.
***Haftada 2-3 akşam yanında bol yeşillikli bir salata ile doyana kadar içilebilir.
Sonbahar Detoksu ‘na Hazırlayan Öneriler
- Özellikle besin çeşitliliği bu dönemde önem taşımaktadır. Örneğin yemek yediğiniz tabağı göz kararı 4 eşit parçaya ayırın ve değişik besin gruplarını ve antioksidan kapasitesi yüksek değişik renkte besinleri aynı tabakta tüketip besinlerin etkileşiminden faydalanın. Salatasız yemeğe oturmayın.
- Mevsim geçişleri metabolizma hızının değişmesine, bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve hastalıklara davetiye çıkarmaktadır. Bu dönemde vücut direncini arttırmak için antioksidan olarak da görev yapan A, C, E vitaminleri ile selenyum, çinko, magnezyum gibi minerallerin bunun yanı sıra omega – 3 ve omega – 9 yağ asitlerinden yeteri kadar almayı unutmayın.
- Proteinsiz kalmayın. Çünkü protein bağışıklık sisteminin güç kaynaklarından biri ve en önemlisidir.
- Kuru baklagiller içerdikleri posa ile iştahınızı kontrol altında tutmanıza yardımcı olabilir. Mercimek, börülce, kuru fasulye gibi kuru baklagilleri en az haftada 1 kez tüketmeye çalışın.
- Kendinizi mutsuz hissediyorsanız muz, taze sıkılmış meyve suları, ceviz, fındık, badem yada 1-2 parça bitter çikolata da ara öğünlerde tüketilebilir.
- Günde 10.000 adım atmaya çalışın.
- Alınan tüm toksinleri vücuttan uzaklaştırabilmek için 8 -12 bardak su içmeyi unutmayın. Suyunuzu aromalandırmak için sürahinizin içine chia seed, salatalık, yeşil elma, havuç, armut, portakal, limon, nane ekleyebilirsiniz.