Sonbahar Alerjilerinizle Savaşacak 9 Harika Besin

Sonbahar geldi çattı! Artık sarı-kızıl yapraklar dökülmeye başlıyor ve yazın sıcacık havası yerini serin kış akşamlarına bırakmaya başladı bile. Ancak sonbaharın gelmesi sizin alerjilerinizi tetikliyor ve bir an önce bu mevsimin bitmesini diliyorsanız mutlaka tüketmeniz ve kesinlikle uzak durmanız gereken bir takım besinler var!

Bu sene yüksek sıcaklıklara ve karbondioksit artışına sebep olan iklim değişikliği, polen üreten bitkilerin daha uzun yaşamasına ve daha fazla polen üretmelerine sebep oldu. Bu yüzden Amerikan Alerji, Astım ve Bağışıklık Akademisi polen üretiminin bu sene daha fazla olacağını ve bu üretimin normalde öngörüldüğü gibi Eylül ayında sonlanmayacağını, sonbahar ayı sonuna kadar devam edeceğini söylüyor.

Elbette ki bu durum sizin alerjik reaksiyonlarınız yüzünden daha fazla sıkıntı çekeceğiniz anlamına gelmiyor. Bazı tükettiğiniz veya tüketmediğiniz besinler bu alerjik reaksiyonları azaltmada size yardımcı olabilir veya bu alerjik reaksiyonları daha da tetikleyebilir. İşte semptomları azaltmada size yardımcı olacak olan 9 anti-alerjik besin!