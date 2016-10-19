SON 3 KİLO

Uzun sürede veya kısa sürede hayalinizdeki kiloya ulaşmaya az kala gitmeyen o inatçı kilolar sizinde başınıza bela oldu mu? Başlarda güzel güzel zayıflarken aniden bir dirençle mi karşılaştınız? Korkmayın, vücudunuz o kiloda kendini rahat hissediyor demektir. Daha doğrusu şöyle açıklayalım kendine göre belirli kilo aralıklarında herkes rahatlıkla kilo verebilirken bazı kilolarda bu iş oldukça zorlaşır, işin tuhaf kısmı ise tartıda kilo kaybı olmamasına rağmen zamanla daralmaya başladığınızı hissedersiniz. Uzun zamandır giremediğiniz o kotunuzun içine girip “İşte şimdi oldu!” dediğiniz anda bile kilonuz aslında gram oynamamıştır.

Peki bu durumda ne yapmalı?

Öncelikle stres altındayken kilo vermek çok sıkıntılı bir süreçtir. İlk başlarda herkes rahat kilo verebilir bunun rahatlığı içerisindeyken de kilo vermek daha da kolaydır. İlk birkaç ay başlangıç kilosuna da bağlı olarak güzel güzel zayıflarken zamanla kilo vermek oldukça doğal bir şekilde azalacaktır. Ancak pek çok birey tam da burada sabırlı olması gerekirken sanki bir terslik varmış gibi düşünüp kilo veremiyorum ben diyerek stres yapmaya başlar ve vücut bunu dışarıdan algıladığı bir tehdit olarak görüp kendini korumaya alır. Siz zorladıkça da iyice kilo kaybı azalır ve sonunda durur. Öncelikle şunu bilmelisiniz ki kilonuz azaldıkça kilo verme oranınızda azalacaktır. O nedenle asla bu konuda stres yapmamalısınız.

Bu dönemlerde kilo vermek yerine kilo artışları görülebilir. Bunun sebebi ise genellikle ödemdir. Ödemin sebebini ise sanırım açıklamama gerek yok. Muhtemelen kendinize çok yüklenip yaptığınız sporu arttırmış, su tüketim oranınız azaltmış veya strese girip uyku düzeninde sorunlar yaratmış olabilirsiniz. Hiç endişelenmeyin bol su tüketimine devam edin. Sporunuzu arttırmadan önce saatlerinde ya da yaptığınız spor çeşidinde oynamalar yapmaya çalışın. Bu daha etkili olacaktır. Uyku düzeninize çok önem verin erken yatıp erken kalmak sağlıklı bir metabolizma için en önemli adımdır.

Tartıya bağlı kalmayın. Öncesinde de belirttiğim gibi kiloda oynamasa bile görünüşte büyük değişiklikler olabilir. Kiloya göre değil mezura ile aldığınız vücut ölçülerinizi baz alarak ilerleyin. Gerekirse bir süreliğine tartıya çıkmayı tamamen bırakıp sadece vücut ölçüleriniz üzerinden ilerleyin. Kesinlikle her gün tartılmayın. Bir süre sonra tartı da tam istediğiniz sonuca ulaşacağınızdan hiç şüpheniz olmasın yeter ki bu süre zarfında tartıyı unutun.

Yeniden kan tahlili yaptırın. Özellikle belirli bir diyet tipi ile ilerliyorsanız veya mevsim geçişlerinden etkilendiğinizi düşünüyorsanız mutlaka kan tahlili yaptırıp kan değerlerinizi yeniden gözden geçirin, gerekli ise mutlaka takviye kullanın.

Probiyotik, omega-3 ve D vitamini takviyesi kullanmak bu süreçte işinizi kolaylaştırabilir. Özellikle bilinçsiz yapılan veya düşük kalorilerde yapılan diyetler maalesef bağırsaklarda duraksamaya sebep olabiliyor ve böyle bir durumda da kilo vermek söz konusu olamıyor. Omega-3 eksikliği ise strese ve depresyona sebep olabiliyor yani konu dönüp dolaşıp strese geliyor bu durumda. O nedenle günlük ihtiyaçlarınızı karşılamaya yardımcı olmak için probiyotik ve omega-3 desteği alabilirsiniz. Kan tahlili sonucu gerek duyulursa mutlaka D vitamini de almayı ihmal etmeyin.

Farklı yöntemler deneyin. Her zaman yaptığınız sporu değiştirin farklı bir spora yönelin veya saatlerini değiştirin. Yaptığınız diyete farklılık katın. Kahvaltınızda aynı tip şeylerle besleniyorsanız veya ana öğünlerinde hep aynı tercihi yapıyorsanız bunları değiştirme yoluna da gidebilirsiniz. Farklı besinlere şans verebilir yada uzun zamandır tüketmediğiniz besinleri tercih edebilirsiniz. Kısa süreli olmak koşulu ile 2-3 günlük detoks yöntemlerini veya protein diyetini bir uzman eşliğinde deneyebilirsiniz. Ancak bu tarz diyetlerin kısa süreli olmasında ve mutlaka uzman gözetiminde olmasında fayda var.

Kaçamaklar yapmak bazen bu durumda oldukça faydalı olabiliyor. Özellikle canınızın uzun zamandır istediği bir şey varsa onu mutlaka tüketmenizi tavsiye ederim. Bir gününüzü istediğiniz gibi yemeye ayırıp leptin hormonunuzu canlandırarak metabolizmayı harekete geçirebilirsiniz. Bu tarz kaçamaklar vücudu şaşırtmak için birebir olacaktır.

İşin özü bu tarz duraklama döneminde vücudunuzda aslında güzel şeyler olduğunu düşünmenizde fayda var. Çünkü bu süre zarfında verdiğiniz kilolar kalıcılığını korumaya başlar, yağ oranınız gittikçe azalıp kas kütlenizde artış olmaya başlar o nedenle tartıdaki rakam genellikle sizi yanıltır. Uzun süreli bir diyet dönemindeyseniz özellikle bu tarz duraksamaların olması gayet doğal. Bu direnci kırdıktan sonra eskisi gibi tekrar düzenli bir şekilde kilo vermeye devam edersiniz ancak asıl bu durumlarda sabırlı ve sakin olmalı, her zamankinden daha dikkatli olmalısınız.