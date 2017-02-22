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Sıkı Karın Kasları

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Sıkı Karın Kasları - egzersiz programı

Sıkı karın kasları, sadece erkeklerin sahip olabileceği bir özellik değildir. Kadınların daha kolay karın kası yapabileceği bilimsel araştırmalarla kanıtlanmasının ardından kadınlar bu konuda daha özgüvenli olabilirler. Karın kaslarına sahip kadınlar artık çok daha seksi ve güçlüler!

1 Side Crunch

Side Crunch 1 - Sıkı Karın Kasları

Sırt üstü uzanın, sağ bacağınızı dizden bükün ve ayak bileğinizi sol dizinizin üstüne yerleştirin. Ellerinizi ensenizde birleştirin. Ensenize yüklenmeden sol dirseğinizi sağ dizinize değdirmeye çalışarak çapraz kalkışlar yapın.

2 Double Leg Stretch

Double Leg Stretch - Sıkı Karın Kasları

Sırt üstü uzanın, bacaklarınızı yukarı düz uzatın. Bacaklarınızı aşağı dümdüz indirin ve karın kaslarınızı kullanarak yukarı kaldırın. Ayaklarınızı yere değdirmeden hareketi sürekli tekrarlayın.

3 Half Crunch

Sırt üstü uzanın, bacaklarınızı dizden bükün ve ayaklarınızı yere koyun, bel boşluğunuzun kapandığından emin olun. Ellerinizi ensede birleştirin ama boynunuza baskı uygulamamaya dikkat edin. Küçük kalkışlarla karın kasınızı çalıştırın.

4 Half Criss Cross

Half Criss Cross - Sıkı Karın Kasları

Sırt üstü uzanın, bacaklarınızı dizden bükün ve ayaklarınızı yere koyun, bel boşluğunuzun kapandığından emin olun. Ellerinizi ensede birleştirin ama boynunuza baskı uygulamamaya dikkat edin. Sağ bacağınızı yerden kaldırın, aynı anda sol dirseğinizle dizinize doğru yaklaşın. Ters bacak ters kol olacak şekilde hareketi sürekli tekrarlayın.

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52
469, 52 puan

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