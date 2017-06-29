Sıkı İç ve Dış bacak Programı

3 Lunge [20 Tekrar]





1.Adım: Ayakta dik durun. Bacaklarınızı omuz genişliğinde olacak şekilde hafifçe açın ve öne büyük bir adım adın. Dengenizi sağlayın ve arka bacağınızı doksan derece olacak şekilde dizden bükerek aşağı inin.

2.Adım: Ön bacağınızı dizden büktüğünüzde ayak parmak ucunuzu geçmediğinden emin olun. Bacaklarınızdaki gerimi hissettiğiniz noktada yavaşça tekrar yukarı kalkın ve hareketi her iki bacakla da tekrarlayın.



