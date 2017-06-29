Sıkı İç ve Dış bacak Programı

Sıkı iç bacak ve kalça programı ile çalışarak selülitlerinizin görümünü azaltabilirsiniz. Bol su ve sağlıklı beslenmenin yanında hergün düzenli olarak 3 set uygulayacağınız bu egzersiz programı sayesinde iç bacaklarınızdaki sarkma azalacak, bacağınızın dış tarafındaki fazlalık (basen) görüntüsünden kurtulacaksınız. Egzersizleri uygularken kaslarınızı aktifleştirin ve dizlerinizin ayak parmak ucunu geçmesini engelleyin.
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1 Squat [20 Tekrar]
1.Adım: Ellerinizi göğüs hizasında ileriye doğru uzatın. Bacaklarınızı dizden bükerek oturacakmış gibi kalçanızı dışarı çıkartın ve yavaşça aşağı inin.
2.Adım: Aşağı doğru çömelme esnasında dizlerinizin ayak parmak uçlarının önüne geçmemesine ve sırtınızın dik olmasına dikkat edin.
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2 Donkey Kicks [20 Tekrar]
1. Adım: Kollarınızı omuz hizasında koyun. Dizlerinizi kalçanızın hizasında yerleştirin, yani masa pozisyonunu alın. Karın kasınız başta olacak şekilde kol ve kalça kaslarınızı kullanarak sırtınızı düz tutun.
2.Adım: Sağ bacağınızı dizden bükerek 90 derecelik açıyla yukarı kaldırın. Kalça kasınızı aktifleştirin ve yavaşça yukarıya doğru küçük küçük tekmeler atmaya başlayın. Hareketi durmadan hafif tempoda her iki bacakla da tekrarlayın.
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3 Lunge [20 Tekrar]
1.Adım: Ayakta dik durun. Bacaklarınızı omuz genişliğinde olacak şekilde hafifçe açın ve öne büyük bir adım adın. Dengenizi sağlayın ve arka bacağınızı doksan derece olacak şekilde dizden bükerek aşağı inin.
2.Adım: Ön bacağınızı dizden büktüğünüzde ayak parmak ucunuzu geçmediğinden emin olun. Bacaklarınızdaki gerimi hissettiğiniz noktada yavaşça tekrar yukarı kalkın ve hareketi her iki bacakla da tekrarlayın.
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4 Step [20 Tekrar]
1.Adım: Ayakta dik durun. Bacaklarınızı omuz genişliğinde olacak şekilde hafifçe açın ve öne büyük bir adım adın. Dengenizi sağlayın ve arka bacağınızı doksan derece olacak şekilde dizden bükerek yukarı kaldırın.
2.Adım: Geriye adım atın ve aynı hareketi diğer bacağınız ile tekrarlayın
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