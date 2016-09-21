SERETONİN VE TRİPTOFAN

Daha fazla serotonin ve daha az stres

Serotonin dediğimiz mutluluk hormonu sayesinde günlük hayatın stresiyle başa çıkabiliyoruz, serotonin eksikliği olduğunda ise depresif semptomlar yaşamaya başlıyoruz. Serotonin çok yönlü bir hormon ve uykumuzdan yaptığımız spora, günlük aktivitelerimizden ilişkilerimize her şey serotonin seviyelerimizi etkileyebiliyor. Belki serotonini en çok etkileyenler faktörlerden biri ise beslenmemiz. Eğer serotoninimizi artırmak ya da sağlıklı bir seviyede tutmak için beslenmemizi nasıl değiştirmemiz gerekiyor diye merak ediyorsanız, bugün şanslı gününüz çünkü bu soruya basit bir cevap var: daha fazla triptofan içerikli yemekler tüketmek. Hollanda’da yapılan bir araştırmaya göre (1) daha çok triptofan tüketmek vücutta daha fazla serotonin salgılanmasına, stres ve depresif duyguların azalmasına ve özellikle strese yatkın insanlarda zor durumlarla başa çıkma yetisinin artmasına sebep olmuştur. Peki nedir triptofan dediğimiz? Triptofan, birçok protein yiyeceğinin oluşmasında önemli bir yapı taşı olan bir amino asittir. Triptofanın oldukça çok bulunduğu yiyecekler şunlardır (2):

Yumurta beyazı

Spirulina

Kırmızı et, beyaz et, balık

Peynir, yoğurt

Susam, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, badem

Nohut

Siyah çikolata

Hurma

Serotoninin normal seviyelerde bulunması için ve genel olarak sağlıklı ve mutlu olabilmemiz için beslenmemize çok dikkat etmemiz gerekiyor ve bol sebze, lif, omega-3 gibi sağlıklı yağlar ve proteinden oluşan bir diyet takip etmemiz gerekiyor, ama bunun ötesinde diyetimizdeki proteini artırmak ve yukarıda bahsedilen yiyeceklerden biraz daha fazla tüketmek sağlığımızı olumlu şekilde etkileyebilir gibi gözüküyor.

Kaynakça