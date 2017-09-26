Selülit ve Beslenme İlişkisi

Selülit günümüzde kadınların yaklaşık %80 inde görülen cilt sorunlarından biridir.Tıpta hidrolipolistrofi olarak adlandırılan selülit; bağ dokuda sıvının bölgesel olarak toplanmasıdır.Yağ hücreleri vücuda fazla giren yağı depolar,östrojen hormonu yağ hücrelerinin genişlemesine neden olur.Bu hücreler zamanla yayılır ve deri altı bağ dokuyu etkiler.Vücutta kan dolaşımı yavaşlar ve daha fazla su tutulumu görülür.Dokuya daha az oksijen gittiği için elastik durum kaybolur ve ciltte pürüzler oluşur.

Selülit oluşumunu beslenme şekli,hormonlar,dolaşım bozuklukları etkiler.Selülit oluşumunda en büyük etken yanlış besin tüketimidir.Bunun sonucunda kişinin hormonlarında değişme yaşanır ve yağ depoları artar.

Selülit tedavisinde besin önerileri;

Su tüketimi artırılmalıdır.Vücudun nem dengesini sağlar ve dolaşımı düzenler.Kilogram başına 30-35 ml su kişinin günlük ihtiyacını karşılamak için yeterli miktardır.

Aktif bir yaşam benimsenmeli,günde en az 30-40 dk yürüyüş yapılmalıdır.

Günde 1-2 fincan zencefilli limonlu yeşil çay tüketilebilir.Yeşil çay metabolizma hızlandırıcı,limon östrojen dengeliyici etkiye sahiptir.

Lifli besin tüketilmelidir,vücudun toksinlerden arındırılmasına yardımcı olur ve uzun süre tokluk sağlar.

Keten tohumu östrojen artırdığı,cilde destek sağladığı için tercih edilebilir.

Koyu yeşil yapraklı sebzeler,havuç ve balkabağında bulunan lutein cildin elastik yapısını artırır.

Tuz tüketimi günde 5 g/gün olarak sınırlandırılmalıdır.

Aşırı alkol tüketimi selülit oluşumunu tetikler, miktarı haftada 1-2 kadehi geçmemelidir.Kafein içeren içecekler,bitkisel çaylar vücuttan fazla su atımına neden olur bu yüzden ölçülü tüketilmelidir.

Sarımsak,soğan,kereviz,muz kan basıncını rahatlatır, böylece selülit oluşumunun önüne geçer.

Kuşkonmaz ödem söktürücü etkiye sahiptir; ananas içerdiği bromelain enzimi sayesinde su atımına yardımcı olur.

C vitamini içeren turunçgil,çilek,brokoli,karnabar,biber ciltte kolajen yapımına yardımcı olur.

Toz kakao,şarap,üzüm gibi besinler kolajen yıkımındaki enzimleri bloke ederek engel olur.