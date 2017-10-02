Sonbahar mevsimine geçiş yapınca benim en çok sevdiğim tariflerden biri olan şekersiz havuçlu tarçınlı kek ile sizlere bir başlangıç yapmak istedim. Havalar hafiften serinlemeye başladığı için içinizi ısıtacak bir lezzet olduğunu düşünüyorum. Yanına sıcacık çayınızı, kahvenizi alarak sağlıklı bir lezzetin tadına varmanız için sizi tarifle baş başa bırakıyorum.

Malzemeler:

1+1/2 su bardağı tam buğday unu

2 tatlı kaşığı tarçın

1/2 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı hindistan cevizi tozu

2 büyük boy havuç(rendelenmiş)

1 su bardağı ceviz

1/2 su bardağı kuru üzüm

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

8 adet hurma(Sıcak suda bekletilmiş, püre haline getirilmiş)

1/2 çay kasığı karbonat

Kabartma tozu

Vanilya

Öncelikle tüm malzemelerinizin oda sıcaklığında olduğundan emin olun. Daha sonra kuru üzümleri ve cevizleri birkaç parçaya ayırıp kuru üzümleri biraz una bulayın. Ben hafif ağzıma gelsin istediğim için daha büyük parçalara böldüm. Bir kapta yumurtaları köpük köpük olana kadar çırpın. Hurma püresini, kuru üzümleri, cevizleri, yoğurdu, zeytinyağını ve havucu ekleyip mikserle çırpın. Daha sonra kalan malzemeleri ekleyip güzelce çırpıp bir kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Benim kek kalıbım oldukça genişti. Yaklaşık 23 dilim çıkarttım. Şimdiden herkese afiyet olsun!