bölümler
Monthly Fitness Topluluğu
New Balance 574S 3 New Balance 574S ile Geçmiş, Bugün ve Gelecek...
Spor-ve-aktif-yaşam-fuarı-2017-2 Uzun ve Sağlıklı Yaşamın Sırrı Spor ve Aktif...
adidas geyik koşuları 1 adidas ile Yenilenen Geyik Koşuları’nın ilk Gece Koşusu...
new balance vazee kadın New Balance Vazee Transform ile Dönüşümü Hissedin
adidas Geyik Koşuları
CROCS CLASSIC Gökkuşağı Renklerini Ayağınıza Getiriyor!
Ultimate Ears hoparlör - fiyat Ultimate Ears, “Bring Music to Life” Kampanyasıyla, Sınırlı...
Salomon Cappadocia Running Camp 2017 Salomon Cappadocia Running Camp 6-9 Temmuz 2017 Tarihlerinde...

Şekersiz Havuçlu Tarçınlı Kek

629
68
629 shares, 68 points
şekersiz havuçlu tarçınlı kek tarifi

Sonbahar mevsimine geçiş yapınca benim en çok sevdiğim tariflerden biri olan şekersiz havuçlu tarçınlı kek ile sizlere bir başlangıç yapmak istedim. Havalar hafiften serinlemeye başladığı için içinizi ısıtacak bir lezzet olduğunu düşünüyorum. Yanına sıcacık çayınızı, kahvenizi alarak sağlıklı bir lezzetin tadına varmanız için sizi tarifle baş başa bırakıyorum.

Malzemeler:

  • 1+1/2 su bardağı tam buğday unu
  • 2 tatlı kaşığı tarçın
  • 1/2 çay kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı hindistan cevizi tozu
  • 2 büyük boy havuç(rendelenmiş)
  • 1 su bardağı ceviz
  • 1/2 su bardağı kuru üzüm
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 adet yumurta
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 8 adet hurma(Sıcak suda bekletilmiş, püre haline getirilmiş)
  • 1/2 çay kasığı karbonat
  • Kabartma tozu
  • Vanilya

Öncelikle tüm malzemelerinizin oda sıcaklığında olduğundan emin olun. Daha sonra kuru üzümleri ve cevizleri birkaç parçaya ayırıp kuru üzümleri biraz una bulayın. Ben hafif ağzıma gelsin istediğim için daha büyük parçalara böldüm. Bir kapta yumurtaları köpük köpük olana kadar çırpın. Hurma püresini, kuru üzümleri, cevizleri, yoğurdu, zeytinyağını ve havucu ekleyip mikserle çırpın. Daha sonra kalan malzemeleri ekleyip güzelce çırpıp bir kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Benim kek kalıbım oldukça genişti. Yaklaşık 23 dilim çıkarttım. Şimdiden herkese afiyet olsun!

İlginizi Çekebilir

Daha Fazla: Sağlıklı Tarifler

Bunları Unutma

Giriş

Parolayı mı unuttun?
Captcha!

Şifreyi Sıfırla

Geri
Giriş

Bizi takip et

Monthly Fitness Topluluğu