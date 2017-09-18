Sana En Uygun Spor Bra’yı Söylüyoruz!

Spor yaparken kadınları en çok düşündüren şeylerin başında uygun kıyafet tercihleri yer alıyor. Biz de bu sorunu düşünerek, sana en çok uyan spor bra’yı verdiğin cevaplara göre söylüyoruz!

1 En Sık Yaptığın Spor? Fitness Koşu Pilates/Yoga 2 Spor İçin Nereyi Tercih Edersin? Şehir İçi Spor Salonu Orman/Yeşil alan 3 Günlük Hayatta Nasıl Giyinirsin? Spor Kıyafetler Şık Kıyafetler Sade ve Rahat Kıyafetler 4 Hangi Rengi Seçersin? Siyah Beyaz Renkli 5 Haftada Kaç Gün Egzersiz Yapıyorsun? Kaynak 1-3 4-6 Her gün! 6 Spor Yapmak İçin Hangi Zamanı Tercih Ediyorsun? Kaynak Sabah Saatleri Öğle Saatleri Akşam Saatleri 7 Son Olarak, Olmazsa Olmazın Hangisi? Mat Dumbblle Müzik Quiz result Renkli ve Şık! LORNA JANE - Gothic Blossom Spor Sütyeni STİLEFİT ÜZERİNDEN SATIN AL Sonuçları Paylaş Quiz result Sportif ve Dikkat Çekici! LORNA JANE - Fierce Sporcu Sütyeni STİLEFİT ÜZERİNDEN SATIN AL Sonuçları Paylaş Quiz result Performans Düşkünü! LORNA JANE- Aphrodite Fermuarlı Spor Sütyeni STİLEFİT ÜZERİNDEN SATIN AL Sonuçları Paylaş Quiz result Siyah İnsanı! LORNA JANE - High Intensity Spor Sütyeni STİLEFİT ÜZERİNDEN SATIN AL Sonuçları Paylaş Quiz result Sade ve Şık! LORNA JANE - Jordan Spor Sütyeni STİLEFİT ÜZERİNDEN SATIN AL Sonuçları Paylaş