Sana En Uygun Spor Bra’yı Söylüyoruz!

Spor yaparken kadınları en çok düşündüren şeylerin başında uygun kıyafet tercihleri yer alıyor. Biz de bu sorunu düşünerek, sana en çok uyan spor bra’yı verdiğin cevaplara göre söylüyoruz!
1 En Sık Yaptığın Spor?
- Fitness
- Koşu
- Pilates/Yoga
2 Spor İçin Nereyi Tercih Edersin?
- Şehir İçi
- Spor Salonu
- Orman/Yeşil alan
3 Günlük Hayatta Nasıl Giyinirsin?
- Spor Kıyafetler
- Şık Kıyafetler
- Sade ve Rahat Kıyafetler
4 Hangi Rengi Seçersin?
- Siyah
- Beyaz
- Renkli
5 Haftada Kaç Gün Egzersiz Yapıyorsun?
- 1-3
- 4-6
- Her gün!
6 Spor Yapmak İçin Hangi Zamanı Tercih Ediyorsun?
- Sabah Saatleri
- Öğle Saatleri
- Akşam Saatleri
7 Son Olarak, Olmazsa Olmazın Hangisi?
- Mat
- Dumbblle
- Müzik
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Renkli ve Şık! LORNA JANE - Gothic Blossom Spor Sütyeni
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Sportif ve Dikkat Çekici! LORNA JANE - Fierce Sporcu Sütyeni
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Performans Düşkünü! LORNA JANE- Aphrodite Fermuarlı Spor Sütyeni
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Siyah İnsanı! LORNA JANE - High Intensity Spor Sütyeni
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Sade ve Şık! LORNA JANE - Jordan Spor Sütyeni
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