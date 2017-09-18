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Sana En Uygun Spor Bra’yı Söylüyoruz!

7 soruyu cevapla, spor yaparken kendine en uygun Bra'yı giy!

949
73
949 shares, 73 points

Spor yaparken kadınları en çok düşündüren şeylerin başında uygun kıyafet tercihleri yer alıyor. Biz de bu sorunu düşünerek, sana en çok uyan spor bra’yı verdiğin cevaplara göre söylüyoruz!

  1. 1 En Sık Yaptığın Spor?

    1. Fitness
    2. Koşu
    3. Pilates/Yoga

  2. 2 Spor İçin Nereyi Tercih Edersin?

    1. Şehir İçi
    2. Spor Salonu
    3. Orman/Yeşil alan

  3. 3 Günlük Hayatta Nasıl Giyinirsin?

    1. Spor Kıyafetler
    2. Şık Kıyafetler
    3. Sade ve Rahat Kıyafetler

  4. 4 Hangi Rengi Seçersin?

    1. Siyah
    2. Beyaz
    3. Renkli

  5. 5 Haftada Kaç Gün Egzersiz Yapıyorsun?

    Kaynak
    1. 1-3
    2. 4-6
    3. Her gün!

  6. 6 Spor Yapmak İçin Hangi Zamanı Tercih Ediyorsun?

    Kaynak
    1. Sabah Saatleri
    2. Öğle Saatleri
    3. Akşam Saatleri

  7. 7 Son Olarak, Olmazsa Olmazın Hangisi?

    1. Mat
    2. Dumbblle
    3. Müzik

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